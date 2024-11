o que abre e o que fecha em João Pessoa

Shoppings e comércio funcionam normalmente, enquanto agências bancárias e repartições públicas fecham neste 15 de novembro. Prédios em João Pessoa – Construção Civil. Paulo Cavalcanti/Arquivo Pessoal

Na sexta-feira, 15 de novembro, é celebrada da Proclamação da República. Por ser feriado nacional, alguns estabelecimentos e serviços fecham ou funcionam em horários especiais em João Pessoa.

Shoppings funcionam normalmente, enquanto agências bancárias e repartições públicas não abrem. O Jornal da Paraíba reuniu abaixo o que funciona e o que fecha na capital paraibana.

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam no dia 15 de novembro com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Mangabeira e Manaíra Shopping

Neste dia 15 de novembro, os shoppings Mangabeira e Manaíra estarão funcionando normalmente.

Shopping Tambiá

Neste dia 15 de novembro, o Shopping Tambiá funcionará normalmente, com as lojas abertas das 9h às 20h e a praça da alimentação funcionando das 9h às 21h. Já o cinema está aberto de acordo com as sessões disponíveis.

Liv Mall

No dia 15 de novembro, o Liv Mall terá praça de alimentação e a Estação Turma da Mônica aberta das 12h às 22h. As lojas estarão abertas das 13h às 21h.

Shopping Sebrae

No dia 15 de novembro, o Shopping Sebrae terá as lojas funcionando das 12h às 20h, enquanto a praça de alimentação estará aberta das 11h às 20h.

Mag Shopping

Neste dia 15 de novembro, as lojas do Mag Shopping estarão funcionado das 9h às 21h, a praça de alimentação das 10h às 22h e o cinema das 13h às 22h.

Shopping Sul

Neste dia 15 de novembro, as lojas do Shopping Sul estarão funcionando das 12h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Pátio Altiplano

Neste dia 15 de novembro, as lojas do Pátio Altiplano estarão funcionando das 13h às 19h e a praça de alimentação das 12h às 20h. Cooperativa Sicredi e lotéricas estarão fechadas.

Parahyba Mall

Neste dia 15 de novembro, o Parahyba Mall terá as lojas funcionando das 13h às 22h, a praça de alimentação das 12h às 22h e os serviços das 13h às 21h.

Pirâmide Shopping

Neste dia 15 de novembro, as lojas do Pirâmide Shopping estarão funcionando das 14h às 20h e a praça da alimentação das 11h às 21h.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias no Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro (sexta-feira).

Comércio

Neste dia 15 de novembro, o comércio de João Pessoa está liberado para abrir normalmente, mas como se trata de um feriado a empresa terá que pagar R$ 63, Vale Transporte e dar uma folga para os trabalhadores escalados, conforme estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do Sindicato.

Ônibus

O transporte coletivo vai operar com quadro de domingo, normalmente com 50 linhas, Entretanto, a Semob-JP determinou um reforço na operação, circulando com quadro de sábados, as linhas 116-Colinas do Sul, 120-Parque do Sol, 104-Bairro das Indústrias, 510-Tambaú, 401-Altiplano e 507-Cabo Branco, além do retorno da linha 229-Mangabeira/Rangel. Também serão reforçadas as circulares 1.500 e 5.100, e 602-Ilha do Bispo, num incremento de 16 veículos e 128 viagens, totalizando 146 carros.

VLTs

Neste dia 15 de novembro, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-JP) informou que os Veículos Leves sobre Trilhos (VLT’s) estarão funcionando normalmente, das 4h40 às 18h04.

Repartições públicas

Durante o feriado do Dia da Proclamação da República, celebrado no dia 15 de Novembro, as Repartições Públicas estarão fechadas. Apenas os serviços essenciais estarão ativos.

Bica

A assessoria do Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) informou que neste dia 15 de novembro, a Bica estará aberta em horário normal, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.

Justiça

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça da Paraíba, neste feriado do dia 15 de novembro, o TJPB estará funcionando em escala de plantão judiciário.

Correios

Neste dia 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, não haverá atendimento nas agências dos Correios. As atividades serão retomadas no sábado (16).

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site dos Correios.