ASSISTIR AO VIVO Venezuela x Brasil Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (14/11)

A partida entre Venezuela x Brasil é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (14/11) às 18 hs (horário de Brasília). A partida tem Brasil como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Veja mais

ASSISTIR AO VIVO Dinamarca x Espanha na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2024, HOJE (15/11)

Prévia do Jogo: Venezuela x Brasil – Qualificação para a Copa do Mundo 2026

Nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, a seleção brasileira viajará até Maturín, na Venezuela, para enfrentar o time local em mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O confronto, que começa às 28 (horário de Brasília), marca a continuidade da luta do Brasil para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte.

Histórico do Jogo

A seleção brasileira chega a este jogo após uma recuperação nas Eliminatórias, conquistando vitórias essenciais contra o Chile e o Peru em outubro. Apesar de uma campanha inicial abaixo das expectativas, com derrotas e um desempenho inconsistente, o Brasil parece ter encontrado um pouco de estabilidade nas últimas rodadas.

Do outro lado, a Venezuela vem de um empate em casa contra Argentina e Uruguai, o que demonstra que o time de Fernando Batista tem mostrado força jogando em seu território, ainda que a campanha fora de casa tenha sido problemático. A seleção venezuelana precisa somar pontos preciosos para continuar com chances de alcançar a classificação para a Copa do Mundo.

Ficha Técnica

– **Data**: 14 de novembro de 2024

– **Horário**: 18h (horário de Brasília)

– **Estádio**: Estádio Monumental de Maturín, Venezuela

– **Competição**: Qualificação para a Copa do Mundo 2026

Onde Assistir

Este jogo poderá ser acompanhado pelos torcedores brasileiros nas principais plataformas de esportes ao vivo. Aqui estão algumas opções:

– **TV Globo**: Transmissão ao vivo para todo o Brasil.

– **SportTV**: Canal especializado em esportes, oferecendo a cobertura completa do jogo.

– **Plataformas de Streaming**: Algumas plataformas de streaming também poderão oferecer a transmissão ao vivo do jogo, como o **Globoplay**.

Análise da Partida

O Brasil, mesmo com um time não tão forte quanto em outras edições de Copa do Mundo, ainda possui um elenco talentoso, com jogadores como Vinícius Júnior, Raphinha e Bruno Guimarães, que podem fazer a diferença. O técnico Dorival Júnior, que tem enfrentado críticas, precisa de uma vitória fora de casa para manter a confiança da torcida e garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, a Venezuela tem mostrado melhorias, principalmente jogando em casa. Com jogadores como Salomón Rondón, que vem brilhando no futebol mexicano, a seleção venezuelana espera dar trabalho ao Brasil e buscar um resultado positivo.

Possíveis Escalações

**Venezuela (provável escalação)**:

Romo; Gonzalez, R Ramirez, Ferraresi, Aramburu; Martinez, Rincon, Herrera; Soteldo, Rondon, Savarino

**Brasil (provável escalação)**:

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Abner; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Vinícius Júnior; Igor Jesus

Prognóstico

O Brasil deve levar a melhor neste confronto, embora a Venezuela tenha demonstrado força jogando em casa. O time de Dorival Júnior, com sua qualidade individual, deve vencer por 2 a 1, embora a partida possa ser mais apertada do que se espera.

Fique ligado e acompanhe este jogo crucial para a Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026!

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.