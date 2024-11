Pato Basquete x Vasco ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (12/11)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Pato Basquete x Vasco hoje, HOJE (12/11) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

Pato Basquete x Vasco: Horário e Onde Assistir ao Jogo do NBB

Na noite desta terça-feira (12), o Pato Basquete recebe o Vasco em um confronto pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), no Ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR). Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo canal do YouTube e pela plataforma de streaming NBB BasquetPass.

Situação das Equipes

O Pato Basquete e o Vasco já realizaram oito partidas nesta temporada. O Pato soma três vitórias e cinco derrotas, enquanto o Vasco apresenta um desempenho equilibrado, com quatro vitórias e quatro derrotas. Este confronto será importante para ambos os times, que buscam avançar na tabela e garantir uma posição entre os 16 melhores, garantindo assim um lugar nos playoffs.

Regras do Campeonato

O NBB é disputado em sistema de turno e returno, no qual cada uma das 18 equipes joga um total de 34 partidas. Ao fim da fase regular, os 16 primeiros colocados avançam para as oitavas de final, em uma série de mata-mata melhor de cinco jogos. Além disso, os oito primeiros ao final do primeiro turno garantem vaga para a Copa Super 8, uma competição que oferece ao vencedor uma vaga direta na Champions League Américas.

Ficha Técnica de Pato Basquete x Vasco

– **Data:** Terça-feira, 12 de novembro de 2024

– **Horário:** 19h30 (horário de Brasília)

– **Local:** Ginásio do Sesi, Pato Branco (PR)

– **Transmissão:** YouTube e NBB BasquetPass

Expectativas e Destaques

O Pato Basquete, jogando em casa, contará com o apoio de sua torcida para tentar superar o Vasco e conquistar mais uma vitória. O Vasco, por sua vez, vem em busca de recuperação na tabela e aposta em sua defesa sólida e na experiência de seus jogadores para superar o adversário.

O duelo entre Pato Basquete e Vasco promete ser emocionante e cheio de competitividade, com ambos os times buscando um resultado positivo para se aproximarem dos objetivos na temporada do NBB.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional.