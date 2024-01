confira 8 curiosidades sobre o game

Tekken 8 foi lançado nesta sexta-feira (26). O jogo dá continuidade à uma das mais bem sucedidas franquias de luta nos games. O Jornal da Paraíba traz um resumo da história e oito curiosidades sobre o game.

Heihachi Mishima talvez nunca tenha pensado que jogar seu filho Kazuya Mishima de um penhasco fosse acabar despertando um antigo deus, e gerando um dos crossovers mais famosos dos jogos de luta

Resumo da franquia Tekken até agora

A história de Tekken 8 pode até não ser sobre Heihachi Mishima, mas sua influência está presente nas ações dos personagens atuais. Mas como tudo isso começou?

Quando Kazuya Mishima, o atual vilão de Tekken, tinha 5 anos, seu pai Heihachi o jogou de um penhasco com medo dele possuir o ‘Gene do Demônio’, que é passado de geração a geração.

Esse gene permite que seu receptáculo se transforme em um demônio com asas, superforça e dependendo de quem o desperta, a habilidade de disparar lasers com um terceiro olho.

Kazuya sobreviveu a queda e passou os próximos 21 anos de sua vida treinando para se tornar um lutador poderoso e se vingar de Heihachi.

Em Tekken 1, e no primeiro torneio do Rei do Punho de Ferro (que em japonês significa Tekken), Kazuya vence seu pai e o joga de um penhasco. Também protagonizando um dos arcos de personagens mais importantes dos jogos de luta dos anos 90.

Já em Tekken 2, Kazuya foi se tornando mais cruel do que seu pai, ainda neste jogo, houve um novo torneio e foi revelado que Heihachi sobreviveu a queda e se juntou a outros competidores para derrotar Kazuya e jogá-lo novamente de um penhasco.

Em Tekken 3, é revelado que Kazuya se apaixonou por uma mulher, a ativista dos direitos animais, Jun Kazama, e junto com ele, teve seu único filho, Jin Kazama.

Jin cresceu sem saber quem era seu pai e seu avô até sua mãe morrer em uma tragédia. Após isso, Jin procurou por seu avô, Heihachi Mishima, em busca de treinamento na arte do karatê Mishima.

Sabendo que Kazuya tinha o Gene do Demônio, Heihachi usou seu neto até ter a oportunidade de o trair, atirando em sua cabeça.

Contudo, foi dessa forma que Heihachi descobriu que Jin, seu neto, tinha herdado as habilidades do pai.

Depois desse evento, a história da franquia pode ser resumida as tentativas de de Heihachi, Kazuya e Jin acabarem com suas vidas.

Mas isso mudou novamente em Tekken 7 e o mais recente torneio do Rei do Punho de Ferro, onde mais uma vez Kazuya e Heihachi lutaram e Kazuya ganhou e jogou o corpo de seu pai em um vulcão em erupção.

Agora em Tekken 8, Kazuya por meio do Grupo Mishima dominou o planeta terra e não há nada que as outras nações possam fazer.

Cabe a Jin vencer o novo torneio do Punho de Ferro, derrotar o seu pai e assumir o controle do Grupo Mishima.

Curiosidades

1. Elenco de Peso

Tekken 8 detém um dos maiores elencos de lutadores dos jogos de luta. No game os jogadores podem escolher entre personagens clássicos do jogo como o próprio Heihachi Mishima e Nina Williams, como novos, a exemplo da misteriosa Reina.

2. Lutadores inusitados

Onde mais você imaginaria lutar com um panda, um urso, um dinossauro, um canguru e até um homem de madeira? Em Tekken. Desde de Tekken 3, os jogadores podem escolher Panda, o panda; Mokujin, o homem de madeira; Kuma, um dos ursos de estimação de Heihachi. Já em Tekken 2, os jogadores podiam jogar com Alex, o dinossauro.

3. Crossover histórico

Em 2012, os icônicos personagens de Street Fighter se encontraram para uma batalha épica com os de Tekken.

Independente de qual time o jogador escolhesse, os personagens precisam lutar entre si para recuperar Pandora, um objeto estranho que caiu na Antártida e pode fazer com que eles voltem para casa.

4. Como se pronuncia Tekken?

Em 2019, durante o Game Awards, fãs da franquia Tekken reclamaram de como a atriz Michelle Rodriguez, famosa por participar dos filmes de Velozes e Furiosos, pronunciou o nome do jogo.

Ao enfatizar o ‘Te’ de Tekken, ao invés de falar Tekkén, fãs criaram um debate na internet de qual é a forma correta de se falar o nome da franquia.

Apesar da polêmica da época, não há um certo ou errado, Michelle se referiu ao jogo como a dublagem em japonês se refere ao torneio, ou seja, Tek-ken.

5. Sistema de customização

Em Tekken 8, os jogadores podem criar seus próprios avatares e aproveitar o modo online do jogo. Além disso, os jogadores podem se enfrentar nos diversos modos disponíveis e customizar seus personagens favoritos com acessórios e peças de roupa.

6. Tekken Bloodline

Em agosto de 2022, a Netflix lançou um anime que reconta os eventos da franquia Tekken. A produção conta com seis episódios e tem Jin Kazama como protagonista. Confira o trailer legendado abaixo:

7. Versões Adicionais

Na versão Deluxe e Ultimate de Tekken 8, os jogadores terão mais quatro personagens jogáveis, três dias de acesso antecipado para personagens de DLC, um uniforme especial para cada um dos 32 personagens já disponíveis, fantasias para cada um dos personagens, avatares e um passe de personagens jogáveis do ano 1.

8. Eddie Gordo

Nem só de karatê vive Tekken 8, a primeira temporada de conteúdo de Tekken 8 trás ele, o primeiro capoeirista dos jogos de luta, Eddie Gordo! Com o coração ardente e a cabeça fria, Eddie Gordo volta às arenas de Tekken com o visual renovado e movimentos aprimorados.