Prefeitura de João Pessoa disponibiliza vacinação nos pontos móveis até 21h

Com o apoio dos pontos móveis, a população pessoense pode ter acesso as vacinas que protegem contra dengue e Influenza, de segunda a sexta-feira, até 21 horas. O horário ampliado possibilita a continuidade da assistência das pessoas que não conseguem ir até uma sala de vacina durante o horário comercial. As salas de vacinas localizadas nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas e Centro Municipal de Imunização atendem a partir das 7h, com a oferta dos imunizantes das campanhas ativas e do calendário de rotina.

Com a mudança das estações é comum o aparecimento de doenças sazonais. Com as variações de temperaturas, maior umidade e entre outros fatores que podem impactar principalmente as pessoas que sofrem de doenças crônicas associadas as síndromes respiratórias. Para evitar o adoecimento e agravamento em decorrências de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), nesse período do ano, os serviços de saúde realizam mobilizações com as vacinas de campanhas (contra Covid-19 e Influenza) e atualização da caderneta.

A vacina contra Influenza (gripe) está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A ampliação do público foi definida pelo Ministério da Saúde com intuito de ampliar a assistência e evitar complicações causadas pelos vírus Influenza A H3N2 e H1N1 e B.

Da Covid-19, a vacina é destinada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O esquema vacinal é composto de três doses, com o primeiro intervalo de quatro semanas e o segundo de oito semanas. A partir de cinco anos de idade, o esquema é composto de duas doses, com quatro semanas de intervalo. Já o intervalo para pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos de idade também são ofertadas três doses, com intervalo de quatro e oito semanas.

Para as pessoas que integram o grupo prioritário, a vacinação contra Covid-19 passou a ser anual. Já para imunocomprometidos, gestantes, puérperas e idosos a partir de 60 anos, a recomendação é uma dose por semestre, com no mínimo seis meses da administração da última dose do imunizante.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (16):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)