onde acompanhar, horário e informações

A sexta rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024 tem quatro jogos no fim de semana, e um deles é Campinense x CSP. A Raposa receberá o Tigre no domingo (25), às 16h, no Amigão, em Campina Grande.

Com cinco jogos disputados até o momento, o Campinense tem apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas. E, com cinco pontos, a Raposa está na oitava colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e dois abaixo do G-4.

Já o CSP tem um jogo a menos: das quatro partidas que disputou, o Tigre venceu uma, empatou uma e perdeu duas e está na nona colocação, dentro do Z-2, com apenas um ponto a mais que o lanterna São Paulo Crystal.

Dia, hora e local de Campinense x CSP

Dia : 25/02

: 25/02 Hora : 16h

: 16h Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Campinense x CSP

Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções ficam por conta da CBN. A narração será de Edson Maia, com comentários de Leonardo Alves e reportagens e Afonso Carlos.

: pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Altos-PI ficam por conta da . A narração será de , com comentários de e reportagens e . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

CAMPINENSE: Rodrigues, Clayton, Eduardo, Phelipe Gabriel e Ângelo; Matheus Reis, Brunão e Nickson; Lucas Reis, Alison Daniel e Igor Goularte. Téc.: Francisco Diá.

Rodrigues, Clayton, Eduardo, Phelipe Gabriel e Ângelo; Matheus Reis, Brunão e Nickson; Lucas Reis, Alison Daniel e Igor Goularte. Francisco Diá. CSP: João Manoel, Mathaus, Alan, Antoniel e Tenório; Emanuel Guarabira, Emersonn Bastos e Juninho Paraíba; Betinho, Erivan e Wallisson Bahia. Téc.: Josivaldo Alves.

Arbitragem de Campinense x CSP

Árbitro principal : ainda não definido.

: ainda não definido. Assistente 1 : ainda não definido.

: ainda não definido. Assistente 2 : ainda não definido.

: ainda não definido. Quarto árbitro: ainda não definido.

Dia a dia do Campinense

Após a derrota por 3 a 0 para o Sousa, no sábado (18), o elenco rubro-negro teve folga no domingo.

Os jogadores do Campinense se reapresentaram e tiveram treinos técnico-táticos nos dois turnos, ambos na Toca da Raposa, ambos fechados à imprensa.

No segundo dia de preparação para enfrentar o CSP, a Raposa treinou na academia pela manhã e fez uma atividade técnico-tática na Toca da Raposa à tarde.

