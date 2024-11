Com Sousa e Treze, Série D do Campeonato Brasileiro 2025 tem todos os clubes confirmados

A Série D do Campeonato Brasileiro 2025 já tem todos os clubes confirmados. Com a conquista do Maricá da taça da Copa Rio na última quarta-feira, o clube carioca foi o último classificado para a Quarta Divisão do ano que vem, que vai contar mais uma vez com 64 clubes, com representantes de todos os estados. A Paraíba terá Treze e Sousa na competição.

Foto: Luciano Soares. (Foto: Luciano Soares)

O formato do torneio do ano que vem ainda não foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a tendência é que a fórmula seja mantida. A CBF deve anunciar o calendário oficial do futebol brasileiro de 2025 nas próximas semanas.

Os classificados para a competição são definidos a partir das competições estaduais organizadas pelas federações. Todas têm direito a pelo menos um representante. Confira abaixo os clubes classificados, por estado, para a Série D do Campeonato Brasileiro 2025.

Acre

Amazonas

Amapá

Pará

Tuna Luso

Águia de Marabá

Rondônia

Roraima

Tocantins

Alagoas

Bahia

Barcelona de Ilhéus

Juazeirense

Jequié

Ceará

Maracanã

Iguatu

Horizonte

Ferroviário

Maranhão

Maranhão

Sampaio Corrêa

Imperatriz

Paraíba

Pernambuco

Santa Cruz

Central de Caruaru

Piauí

Rio Grande do Norte

América-RN

Santa Cruz de Natal

Sergipe

Distrito Federal

Goiás

Goianésia

Goiatuba

Goiânia

Aparecidense

Mato Grosso

Luverdense

União Rondonópolis

Mato Grosso do Sul

Espírito Santo

Minas Gerais

Uberaba

Itabirito

Pouso Alegre

Rio de Janeiro

Boa Vista

Maricá

Nova Iguaçu

São Paulo

Água Santa

Portuguesa

Internacional de Limeira

Monte Azul

Paraná

Rio Grande do Sul

Guarany

Brasil de Pelotas

São Luiz

São José

Santa Catarina

Barra

Marcílio Dias

Joinville

