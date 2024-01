onde assistir, horário e informações pelo Campeonato Paraibano 2024

Na sequência do Campeonato Paraibano Unipê 2024, Nacional de Patos x Treze abrirá a 2ª rodada da competição estadual. O jogo será no Estádio José Cavalcanti, no Sertão da Paraíba, a partir das 16h30 do próximo sábado (30). A partida reunirá uma equipe que venceu na rodada de abertura contra uma que foi derrotada na estreia.

Fazendo seu segundo jogo seguido em casa, o Nacional de Patos vem de uma vitória importante contra o Sousa. O Canário recebeu o Dino, no José Cavalcanti, e venceu pelo placar mínimo. O gol da vitória foi marcado foi marcado por Jair. Com o resultado positivo, o time sertanejo encerrou a 1ª rodada do Cameponato Paraibano na 4ª colocação, fechando o G-4.

Já o Treze, atual campeão do Campeonato Paraibano, foi derrotado pelo Serra Branca na partida inaugural do estadual. Jogando no Almeidão, por conta de um cumprimento de punição, o Galo da Borborema perdeu por 2 a 0 para o Carcará com gols de Emerson e Marcelo Toscano. Com o revés, o Alvinegro encerrou a rodada de estreia da competição na 9ª colocação, a frente apenas do São Paulo Crystal na tabela de classificação.

Dia, hora e local de Nacional de Patos x Treze

Dia: 27/01;

Hora: 16h30;

Local: Estádio José Cavalcanti, em Patos.

Transmissão de Nacional de Patos x Treze

Onde assistir: as TVs Paraíba e Cabo Branco transmitirão a partida em rede aberta para todo o estado. A narração será de Kako Marques , com os comentários de Phillipy Costa e as reportagens de Izabel Rodrigues e Mário Águiar ;

as TVs Paraíba e Cabo Branco transmitirão a partida em rede aberta para todo o estado. A narração será de , com os comentários de e as reportagens de e ; Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Nacional de Patos x Treze ficarão por conta da Rádio CBN . A narração será de Edson Maia , com os comentários de Pedro Pereira e as reportagens de Marcos Siqueira ;

pelas ondas do rádio, as emoções de Nacional de Patos x Treze ficarão por conta da . A narração será de , com os comentários de e as reportagens de ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes de Nacional de Patos x Treze lance a lance.

Últimas escalações

Lucão, Toninho Paraíba, Matheus ( Wendel), Jairo e Caíque (Rafael); Moreilândia, Otávio e Romarinho (Daniel); Siloé, Jair (Jailton) e Tiago Cunha (Kaio Felipe). Técnico: Michel Lima

Igor Rayan, Bruno Ferreira, Luís Fernando, Pedrão (Rafael Castro), Higor; Roberto (Jonatha), Edmundo, Léo Cereja (Matheus Chaves); Will Viana, Lucas Mineiro (Adailson) e Vitão (Di Maria). Técnico: William de Mattia.

Confira a preparação do Treze

Pela manhã, os jogadores realizaram um trabalho físico em academia e, na sequência, foram transferidos para um treino de campo no Estádio Presidente Vargas. Durante a tarde, foi realizado um trabalho de intensificação de posse de bola e finalização. O dia foi encerrado com um treino tático.

