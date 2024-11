Prefeito autoriza início das obras para deixar bairros de Ernani Sátiro, Geisel e Costa e Silva 100% pavimentados

Mais três bairros de João Pessoa – Ernani Sátiro, Geisel e Costa Silva – vão ficar com 100% de suas ruas pavimentadas. Nesta quarta-feira (6), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras, totalizando 21 vias, com infraestrutura completa de calçamento, calçadas padronizadas, acessibilidade e drenagem de águas pluviais. O investimento é de R$ 2,4 milhões.

Durante solenidade, no bairro do Ernani Sátiro, Cícero Lucena disse que só neste mês de novembro está dando 200 ordens de serviço, com o objetivo de atingir a meta de 50 bairros da cidade totalmente pavimentados até o final do ano. Em uma projeção para os próximos anos, o gestor reafirmou compromisso de campanha de deixar João Pessoa completamente pavimentada.

“Quem imaginava, somente nós que conhecemos a estrutura, o trabalho que está sendo feito, que no meio de novembro, nós pudéssemos dar 200 ordens de serviço. Isso aqui, hoje, são 21 ordens de serviço, somado a 31 outras de ontem, fechando o Cristo, o João Paulo II. Hoje, estamos fechando o Ernani, Geisel e Costa e Silva”, afirmou o Cícero Lucena, ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o Ernani Sátiro está sendo contemplado com 11 ruas no programa de pavimentação, o Geisel com 101 e o Costa e Silva com 23. O investimento, só nesses três bairros, é de R$ 21 milhões. “É como o prefeito prometeu, que a gestão entraria embalada no segundo mandato e, assim está sendo feito. Todos os seus secretários entenderam a mensagem, entenderam o compromisso com a cidade de João Pessoa, porque é para isso que nós estamos aqui”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

A dona de casa Mara Duarte, que reside há 17 anos na Travessa Ernesto Sorrentino, no Ernani Sátiro, disse que conhece o padrão de infraestrutura que a Prefeitura vem colocando nos bairros, projetando melhorias para os moradores. “Aqui mesmo no Ernani, no Geisel, em toda cidade a gente observa como as ruas estão ficando boas. Tenho certeza que vai ser vida nova aqui pra gente”, celebrou a moradora.

Presença – Também participaram da solenidade o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Guga Pet, Marcílio do HBE, Toinho Pé de Aço, Emano Santos, Marcelo da Torre, além de suplentes e secretários municipais.