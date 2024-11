Mato Grosso do Sul é considerado o estado com maior taxa de investimento do Brasil – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Com solidez fiscal e gestão eficiente, Mato Grosso do Sul é o estado com maior taxa de investimento do Brasil. Este dado consta no Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios, divulgados pela CLP (Centro de Liderança Pública) em 2024. Isto significa mais entregas e melhores condições de vida à população.

Este indicador do ranking de competitividade está dentro do pilar “solidez fiscal” e avalia se os estados possuem uma gestão fiscal responsável, como por exemplo no controle nos gastos com pessoal. Este cenário positivo permite o investimento público em áreas estratégicas, como saúde, segurança, assistência social, infraestrutura e educação, que levam ao crescimento econômico do Estado, com geração de empregos e mais renda ao cidadão.

Mato Grosso do Sul lidera a lista com 100 pontos, seguido pelos estados do Espírito Santo (98.93), Mato Grosso (95.36), Pará (94.75) e Bahia (88.92). Este é o resultado de uma política de equilíbrio financeiro, com responsabilidade fiscal exercida pelo governador Eduardo Riedel.

“Quando se tem uma gestão eficiente e moderna, com solidez fiscal, o Estado consegue ter poder de investimentos para levar entregas efetivas à população, beneficiando diretamente o cidadão. Esta é a realidade do Mato Grosso do Sul, que novamente é referência e destaque nacional”, afirmou o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

O Ranking de Competitividade dos Estados foi criado para proporcionar um entendimento aprofundado das 27 unidades da federação do Brasil, oferecendo uma ferramenta clara e objetiva para orientar a atuação dos líderes públicos na busca por maior eficiência na gestão pública e na promoção da competitividade estadual.

Confira a publicação: https://www.instagram.com/p/DB9myaqPGAX/?igsh=MTVzcmV0ZzZ0ZmZubw==

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende/Arquivo