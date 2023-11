Hospital Santa Isabel amplia vagas e vai atender 40 pacientes no último dia do mutirão de vasectomia

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) ampliou o número de pacientes que serão atendidos neste sábado (25), último dia do mutirão de vasectomia. Inicialmente estavam previstas 24 procedimentos para o último dia, mas 40 pacientes foram chamados para realização da cirurgia.

Dividido em três etapas, realizadas em sábados consecutivos, o mutirão foi iniciado no dia 18 e já beneficiou 32 usuários da rede municipal de saúde de João Pessoa. Das pessoas convocadas até agora, 16 não compareceram.

Para os homens que ainda têm dúvidas, o urologista Rafael Rebouças, que coordena o Serviço de Urologia do Hospital Santa Isabel, explica que a vasectomia é um procedimento cirúrgico simples e rápido e não interfere na função sexual. Realizado em bloco cirúrgico ou ambulatório, conta com anestesia local e dura em torno de 30 minutos. Não há necessidade de internação hospitalar.

Mutirão – A vasectomia é considerada um dos métodos de planejamento familiar mais eficaz na prevenção da gravidez. Em João Pessoa, a cirurgia é realizada gratuitamente no Hospital Municipal Santa Isabel, que é referência nesse tipo de procedimento.

A realização do mutirão envolve uma grande equipe, que conta com a participação de médicos, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, recepcionistas e pessoal de apoio.

Novembro Azul – O mutirão, organizado pelo Serviço de Urologia do Santa Isabel, é uma das ações que celebram o ‘Novembro Azul’, mês de conscientização sobre a saúde do homem. “Além do câncer de próstata, o Novembro Azul aborda questões relacionadas à saúde masculina, incentivando os homens a cuidar de sua saúde de forma geral”, destaca o médico Rafael Rebouças.