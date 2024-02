veja datas e cargos do pleito

As Eleições 2024 acontecem no mês de outubro, para eleger candidatas e candidatos a cargos municipais. Algumas datas durante o ano são essenciais para não perder prazos importantes e garantir o direito e dever de eleitor, bem como prazos para candidaturas. O Jorna da Paraíba detalha tudo que você precisa saber sobre as Eleições 2024.

Qual o dia das Eleições 2024?

As eleições municipais de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro.

Um eventual segundo turno deve ocorrer no último domingo do mês de outubro, dia 27, nas cidades com mais de 200 mil eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à Prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).

Qual o prazo da janela partidária?

A janela partidária das Eleições 2024 acontece entre 7 de março e 5 de abril, período em que vereadoras e vereadores poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato.

Até quando é possível se filiar a um partido?

A data-limite para que todos os candidatos e candidatas se filiem a algum partido e tenham domicílio eleitoral, é o dia 6 de abril, seis meses antes do pleito.

Nesta data, todas as legendas e federações partidárias devem ter obtido o registro dos estatutos no TSE.

Até quando pode tirar o título de eleitor?

Jovens que precisam tirar o título ou eleitoras e eleitores que desejam fazer a transferência de domicílio eleitoral ou alterar o local de votação têm até 8 de maio de 2024, 151 dias antes do pleito, para solicitar os serviços da Justiça Eleitoral. É importante que todas e todos consultem como está a situação eleitoral. Caso haja pendências, a regularização deve ser requerida dentro do mesmo prazo.

Quais cargos serão definidos nas Eleições 2024?

As Eleições 2024 vão eleger candidatos e candidatas aos cargos de prefeito e vice-prefeito, bem como vereadoras e vereadores.

Qual a ordem de votação na urna eletrônica?

O primeiro voto do eleitor é para vereador.

Depois de confirmar o voto para vereador, será a vez de votar para prefeito.

Antes de clicar em “confirma” nas duas opções, é importante se certificar de que a foto e o nome do candidato correspondem ao escolhido.