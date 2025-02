Cícero Lucena celebra fim da fila de exames de colonoscopia, endoscopia e projeta investir mais de R$ 100 milhões na média e alta complexidade na Saúde da Capital

Durante evento para acolhida dos gestores municipais de Saúde, nesta terça-feira (18), o prefeito Cícero Lucena comemorou o fim da fila para exames de colonoscopia e endoscopia em João Pessoa, projetou a cobertura de 100% dos serviços de saúde básica na cidade e ainda projetou investimentos superior aos R$ 100 milhões na média e alta complexidade este ano, adquirindo recursos junto ao Ministério da Saúde.

O evento aconteceu no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho, promovido pelo Governo da Paraíba, reunindo o governador João Azevêdo, representantes do Ministério da Saúde, além de gestores em saúde e prefeitos de vários municípios paraibanos. Cícero Lucena detalhou que a gestão municipal vem investindo em tecnologia, através da empresa Inovatec, para aumentar a eficiência dos projetos e, por consequência, obtenção de recursos do Governo Federal. Ele disponibilizou essa ferramenta para ser compartilhada com os demais municípios.

“Adquirimos um software de gerenciamento do faturamento. Em números redondos, nós gastamos algo em torno de R$ 3 milhões. O ano passado aumentamos, através dessa ferramenta, R$ 30 milhões a mais. E a previsão desse ano, porque estamos entrando em média e alta complexidade, é que a gente aumente o faturamento em mais de R$ 100 milhões, e está à disposição de vocês, o que precisa é a gente usar ess

a ferramenta para que pequenos detalhes, procedimentos que vocês executam nas

Unidades Básicas de Saúde”, recomendou o prefeito, que também esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

Cícero Lucena ainda destacou a parceria da Prefeitura com Governo do Estado, de programas similares como Opera Paraíba e Opera Mais João Pessoa, Coração Paraibano e os serviços de hemodinâmica no Santa Isabel. Explicou que reestruturou a rede hospitalar municipal para ampliar os serviços e está em curso a criação de 40 novas

Equipes de Saúde da Família, com a construção de 10 novas unidades em vários bairros – três delas já inauguradas.

O evento de acolhida dos gestores em Saúde teve como objetivo principal discutir a execução da nova programação de Atenção Especializada em Saúde (PAES), que visa aprimorar o atendimento ofertado e garantir que todos os cidadãos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. Durante o encontro, houve troca de experiências, desafios e boas práticas que cada município tem enfrentado na implementação do PAES.

“A gente fazer com que os novos secretários de saúde que chegam agora aos municípios entendam e percebam exatamente como é que este governo que nós fazemos, que é um governo municipalista, faz principalmente essa relação direta com todos os municípios. Então, é um momento de acolhimento, mas é um momento, acima de tudo, de aprendizado, fazer com que a gente entenda como funciona esse sistema de saúde que tem colocado a Paraíba num patamar diferenciado naquilo que se refere à prestação de serviço”, destacou o governador João Azevêdo, que também esteve acompanhado do vice-governador Lucas Ribeiro e do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino.

Já o secretário de Saúde do Estado, Ary Reis, disse que a troca de informações é essencial para identificar áreas que necessitam de mais atenção e recursos, além de promover a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde. Ele informou que o Governo está com 42 novas obras. Dessas 42, 8 são novos hospitais, a exemplo do Hospital da Mulher, em João Pessoa, são hospitais ampliados, como de Guarabira. “De 2019 para 2024, a saúde saiu de R$ 1,8 bilhão por ano para R$ 3,1 bilhões por ano, investidos em custeio do investimento de saúde”, detalhou o secretário.