Bruno afirma que vai ‘cobrar’ do governador promessas feitas em campanha do PSB para Campina

Bruno Cunha Lima é entrevistado na CBN. Foto: Felipe Nunes

O prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União), disse nesta sexta-feira (01), em entrevista na Rádio CBN Paraíba, que espera que o governador João Azevedo (PSB) execute em Campina Grande ações do Governo do Estado que prometeu para a cidade durante a campanha do PSB na última eleição.

Na avaliação de Bruno, a execução de ações Estado na cidade deve acontecer independentemente do resultado da eleição. Ele também afirmou que não teria ‘qualquer tipo de dificuldade’ em manter relações institucionais com o chefe do Poder Executivo.

O prefeito lembrou que participou de audiências com o governador no campo administrativo e sinalizou, também, que vai ‘cobrar’ do chefe do Poder Executivo as ações anunciadas para Campina Grande, independentemente do resultado das eleições.

“Vou precisar cobrar tudo aquilo que foi prometido por ele nas eleições. Ele não era candidato, era governador. Ele prometeu dentro de um contexto de cidade, óbvio que falando ao lado do candidato dele [Jhonny]. Mas, aí que vamos atestar, se essas promessas só seriam verdadeiras somente com o aliado dele ou se são com a cidade. No que depender de mim, não há qualquer dificuldade na relação institucional”, ressaltou.

Articulações para 2026

O prefeito também falou sobre as articulações da oposição para a 2026. Ele avaliou que o grupo que o apoiou na disputa em Campina Grande seguirá unido para disputar o pleito estadual, mas que o nome a ser testado nas urnas na chapa majoritária ainda não foi definido.

Questionado, Bruno disse que não está ‘em seu campo de prioridades’ uma candidatura em 2026, mas enfatizou que é ‘muito cedo’ para debater o assunto e que seu foco nesse momento é a administração de Campina Grande.

“O nosso time, estando unido, vai ser vencedor, independentemente de quem estiver em campo. Nós temos nomes e bons nomes para colocar à disposição”, afirmou.