Prefeito recebe de ministro do TCU elogios a João Pessoa nas áreas do Turismo e do Desenvolvimento

Durante o Encontro de Gestores 2025, que reuniu prefeitos de cidades paraibanas e de Pernambuco, nesta sexta-feira (1º), em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena apresentou as práticas de governança da Gestão Municipal e recebeu elogio do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, pelo destaque da cidade nas áreas do Turismo e de Desenvolvimento.

O encontro aconteceu em um restaurante no bairro de Manaíra, onde Cícero Lucena atribuiu os avanços nessas áreas à melhoria de sua infraestrutura, cuidado com a Orla e projetos em parceria com o Governo do Estado. “João Pessoa está vivendo esse momento especial, onde o Brasil todo, os órgãos, os fiscalizadores e a população de um modo geral têm reconhecido todo o esforço e todo o trabalho da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado”, afirmou o prefeito.

“Não apenas no desenvolvimento econômico, na geração de emprego, em todas as áreas, mas, em particular, na área do Turismo. Isso é gratificante, além do exemplo de gestão na transparência, a eficiência, os prêmios que recebemos a nível nacional e a nível internacional”, concluiu o prefeito.

O encontro também debateu temas essenciais como projetos sustentáveis, gestão tecnológica e possibilidades de financiamentos para políticas públicas, com objetivo de promover um diálogo sobre os desafios e oportunidades das gestões públicas modernas. O ministro Augusto Nardes atribuiu o bom momento de João Pessoa à capacidade organizacional.

“O Município está crescendo, mas tem que ter muito cuidado com o crescimento, porque pode crescer muito rápido e também se transformar num problema. Mas vejo que João Pessoa está sabendo lidar com isso de forma ordenada. A única forma de entregar resultado é melhorar a governança interna, como a cidade vem fazendo”, pontuou o ministro.