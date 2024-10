Setur e hoteleiros divulgarão potencial turístico de João Pessoa para aumentar fluxo de visitantes

Um plano de promoção da Capital paraibana para ampliar a divulgação da cidade pós-Carnaval foi aprovado durante reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur-JP), que ocorreu nesta quarta-feira (30). Batizado de ‘O primeiro sol das Américas’, o planejamento, que tem a parceria da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba (ABIH-PB), será lançado no mês de novembro.

A reunião do Conselho foi coordenada pelo secretário de Turismo de João Pessoa (Setur-JP), Daniel Rodrigues, que ressaltou que a Capital vive um excelente momento no turismo e afirmou que o setor não tem registrado período de baixa estação. “Atualmente, a rede hoteleira trabalha com uma média de 80% a 85% de ocupação dos leitos, com muitos hotéis registrando até 100% nos finais de semana”, pontuou.

“A campanha será iniciada em novembro apostando já no aumento de fluxo de turistas no período pós-Carnaval, por termos dados que apontam que teremos um dos melhores períodos de alta estação de todos os tempos, com a cidade completamente lotada de turistas. Quem não vai se hospedar em hotéis, ficará em casas de parentes, de amigos ou outro tipo de hospedagem”, completou Daniel Rodrigues.

O secretário executivo do Turismo da Paraíba, Delano Tavares, disse que a ação promocional é de suma importância. porque tem como foco reduzir a chamada sazonalidade do turismo. Ele apontou que é essencial também que João Pessoa seja divulgada no mercado internacional, acompanhando as ações da Embratur de investir na marca Nordeste para captar mais turistas estrangeiros. “O Governo tem buscado divulgar a Paraíba no mercado internacional, inclusive, com o governador (João Azevêdo) negociando a vinda de voos da Europa com as companhias aéreas”, afirmou.

Todos os membros do Comtur-JP se manifestaram favoravelmente pela aprovação da ação promocional. O presidente do Sindicato dos Guias da Paraíba, José Carlos, elogiou mais essa ação da Prefeitura, assim como o início do projeto que irá criar polos gastronômicos por diversas áreas turísticas, a exemplo da orla e Centro. O projeto ‘Rua dos Sabores’ teve início no bairro de Miramar, há duas semanas.