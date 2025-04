ASSISTIR Bahia x São Paulo AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (22/04); COM IMAGENS

Por MRNews



O jogo entre Bahia x São Paulo pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (22) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Sub-17 do São Paulo x Bahia nas Semifinais da Copa do Brasil

O time Sub-17 do São Paulo FC está em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil Sub-17 e, para isso, terá um confronto importante contra o Bahia nesta terça-feira (22). O jogo de ida das semifinais acontecerá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), às 15h (horário de Brasília). A partida de volta será na próxima terça-feira (29), às 16h, no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Invencibilidade e Desempenho do Tricolor

A equipe comandada por Mário Ramalho chega a este jogo com um excelente desempenho na competição, mantendo a invencibilidade após cinco partidas disputadas. O time são-paulino conquistou quatro vitórias e um empate, marcando 13 gols e sofrendo apenas quatro. Esse bom desempenho inclui uma goleada na primeira fase contra o Ismaily-MS por 6 a 2. Já nas oitavas de final, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em Curitiba e por 3 a 2 em Cotia. Nas quartas de final, a equipe empatou com o Sport por 0 a 0 fora de casa e venceu por 3 a 0 no segundo jogo, em Cotia.

Histórico na Copa do Brasil Sub-17

Na última edição do torneio, o São Paulo ficou com o vice-campeonato. Ao longo das edições da Copa do Brasil Sub-17, a equipe tem se destacado, acumulando 73 jogos, com 48 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. O São Paulo já conquistou dois títulos da competição, em 2013 e 2020, e segue como uma das equipes mais fortes da categoria.

O Jogo de Ida e Expectativas

O São Paulo entra em campo com grandes expectativas para o confronto de terça-feira, com o objetivo de sair com uma boa vantagem para o jogo da volta. O Bahia, por sua vez, tem a vantagem de jogar em casa, mas precisará se superar diante de um time tão competitivo como o tricolor paulista.

O duelo promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando um bom resultado para garantir a classificação para a final. O São Paulo, com a experiência e o bom momento vivido, terá a responsabilidade de manter sua invencibilidade e consolidar seu favoritismo.

Calendário de Jogos

Data e Hora : 22 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília)

: 22 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília) Local : Arena Cajueiro, Feira de Santana (BA)

: Arena Cajueiro, Feira de Santana (BA) Competição : Copa do Brasil Sub-17 – Jogo de ida das semifinais

: Copa do Brasil Sub-17 – Jogo de ida das semifinais Jogo de volta: 29 de abril de 2025, às 16h, no CFA Laudo Natel (Cotia)

Próximos Passos

Com a expectativa de um grande duelo nas semifinais, o São Paulo segue firme em busca do título da Copa do Brasil Sub-17. A equipe de Mário Ramalho tem demonstrado um excelente futebol, e a torcida são-paulina espera que os jovens talentos do clube sigam mostrando sua força, representando o Tricolor na reta final da competição.

