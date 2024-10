veja erros nas falas dos candidatos à prefeitura de João Pessoa

Debate do 2º turno. Reprodução/TV Cabo Branco

Os dois candidatos que disputam o 2º turno à prefeitura de João Pessoa, participaram, nesta sexta-feira (25), do Debate da TV Cabo Branco, em João Pessoa. Durante o evento, Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) citaram dados sobre educação, saúde, mobilidade urbana, administração pública, entre outros.

As equipes do Jornal da Paraíba e Núcleo de Dados da Rede Paraíba apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas durante o debate da TV Cabo Branco, em ordem alfabética:

Cícero Lucena (PP)

Cícero Lucena no debate da TV Cabo Branco, 2º turno. Foto: Felipe Lima/TV Cabo Branco

“Nós temos chromebooks para professores em sala de aula […]” Cícero Lucena, candidato pelo PP à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura Municipal, via Lei de Acesso à Informação (LAI), foram entregues, na atual gestão, 4.459 chromebooks aos professores da Rede Municipal de Ensino.

“Ele [Marcelo Queiroga, enquanto ministro] cortou em 60% o orçamento da Farmácia Popular” Cícero Lucena, candidato pelo PP à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

No final de 2022, na proposta de orçamento para o ano seguinte, o Governo Federal, liderado por Jair Bolsonaro (PL), cortou verbas de programas sociais, como o programa Farmácia Popular.

À época, o corte foi de 59% no orçamento do programa para remédios gratuitos. No orçamento para o programa em 2022 (último ano de gestão de Bolsonaro e do ministro Marcelo Queiroga) o valor usado no programa foi de R$ 2 bilhões. No ano de 2023, o governo propôs R$ 842 milhões, com corte de R$ 1,2 bilhão.

O programa criado em 2004 distribui medicamentos de graça para o tratamento de diabetes, asma e hipertensão.

“[…] Temos tablets com, para 56 mil alunos” Cícero Lucena, candidato pelo PP à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

A equipe de checagem já havia solicitado à prefeitura de João Pessoa, via Lei de Acesso à Informação (LAI), o detalhamento da entrega de tablets para alunos da rede municipal de João Pessoa.

Em resposta à solicitação sobre informações a respeito da entrega de tablets para os alunos da rede municipal de ensino de João Pessoa entre os anos de 2021 e 2024, a Secretaria de Educação e Cultura Municipal (Sedec), informou que, “no primeiro ciclo de entregas, foram adquiridos e distribuídos 38.985 tablets para os alunos da rede municipal”.

Além disso, detalhou que, “atualmente, há um novo ciclo de entregas já planejado e agendado pela SEDEC, envolvendo a distribuição de mais 15.551 tablets. No entanto, por prudência e em respeito às vedações impostas pelo período eleitoral, as entregas foram temporariamente suspensas devido a questões técnicas e logísticas. Essas entregas serão retomadas após o período eleitoral”.

Na soma dos dados enviados pela SEDEC via LAI, a Prefeitura de João Pessoa diz ter 40.536 tablets.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“[João Pessoa] é a cidade [das] capitais do Nordeste que mais cresceu, ganhou 120 mil habitantes. Natal perdeu 48 mil. Recife perdeu 60 mil.” Cícero Lucena, candidato pelo PP à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a variação populacional entre 2010 e 2022, em João Pessoa, foi de 15,3%. A capital paraibana teve o maior crescimento de moradores entre as 20 cidades com as maiores populações do país. Entre as capitais do Nordeste, também foi a que teve o maior crescimento na população. No entanto, em relação à população que vive na cidade, o aumento foi de 110.417 habitantes.

A população do Recife, capital pernambucana, diminuiu 3,17% segundo dados do Censo 2022. A redução é referente aos últimos 12 anos – passando de 1.537.704 habitantes para 1.488.920 pessoas residentes. São 48.784 habitantes a menos.

Natal apresentou queda de 6,52% na população. A capital potiguar passou de 803.739 habitantes em 2010, para 751.300 em 2022. São 52.439 pessoas a menos.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“João Pessoa hoje […] o mais baixo índice de desemprego da história” Cícero Lucena, candidato pelo PP à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em anos anteriores João Pessoa apresentou taxas de desocupação menores que o registro mais recente em 2024, de 9,8%.

Nos 2º e 3º trimestres de 2023, por exemplo, a taxa de desocupação foi de 9,6%.

O número também foi menor no 2º e 3º trimestre de 2013, com taxas de desocupação de 9,7% e 9,3%, respectivamente.

O menor, no entanto, desde 2012, foi no 4º trimestre de 2014, quando João Pessoa registrou uma taxa de desocupação de 8,9%.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

Marcelo Queiroga (PL)

Marcelo Queiroga no debate da TV Cabo Branco, 2º turno. Foto: Felipe Lima/TV Cabo Branco

“Do ponto de vista prático, o Terminal de Integração lá do Varadouro continua sem funcionar”. Marcelo Queiroga, candidato pelo PL à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

A equipe de checagem já havia solicitado esclarecimentos à Prefeitura de João Pessoa, via Lei de Acesso à Informação (LAI), sobre a situação do Terminal de Integração do Varadouro.

Em resposta, a Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informou que o sistema de integração física teve início após reforma do antigo Terminal Urbano de Passageiros no ano de 2005, e a bilhetagem eletrônica em 2006. Em 2020 foram inseridas no terminal do Varadouro as linhas Metropolitanas.

A resposta diz que: “O Terminal de Integração do Varadouro, como todo sistema de ônibus, deixou de funcionar em 21/03/2020 devido a pandemia da Covid e retornou às atividades em 06/07/2020, deixando de existir o sistema de integração física”.

“Eu, como ministro da Saúde, coloquei cinco novos medicamentos no programa Farmácia Popular do Brasil” Marcelo Queiroga, candidato pelo PL à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Em setembro de 2022, o Ministério da Saúde informou a incorporação de cinco novos medicamentos ao Programa Farmácia Popular do Brasil. Os novos medicamentos são direcionados, principalmente, para o controle de doenças cardiovasculares, diabetes e insuficiência cardíaca. São eles:

– Besilato de Anlodipino 5 mg (hipertensão arterial/gratuidade)

– Succinato de Metoprolol 25 mg (hipertensão arterial/gratuidade)

– Espironolactona 25 mg (hipertensão arterial/gratuidade)

– Furosemida 40 mg (hipertensão arterial/gratuidade)

– Dapagliflozina 10 mg (diabetes mellitus tipo 2 associada a doença cardiovascular/modalidade de copagamento)

“A cidade de João Pessoa tem um número grande de pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família. Esse número é maior do que o número de pessoas que têm carteira assinada” Marcelo Queiroga, candidato pelo PL à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Segundo dados de outubro de 2024 da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, João Pessoa é a cidade da Paraíba com maior número de beneficiários do Bolsa Família na Paraíba. Na capital, são 83.224 famílias contempladas.

No mercado de trabalho formal em João Pessoa há 209.641 pessoas com carteira assinada, conforme os dados mais recentes do Novo Caged, referentes ao mês de agosto e liberados em setembro. O número é 151% maior que o de beneficiários do Bolsa Família.

Na Paraíba, no entanto, o pagamento do Bolsa Família ocorre, atualmente, para 669,13 mil famílias, enquanto o número de pessoas com carteira assinada é de 507.458 pessoas.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

“O atual prefeito ele não fez uma escola, ele não fez sequer uma sala de aula” Marcelo Queiroga, candidato pelo PL à prefeitura de João Pessoa, em debate na TV Cabo Branco, realizado no dia 25 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

A equipe de checagem teve acesso, por meio de solicitação via Lei de Acesso à Informação (LAI), à lista completa de escolas e creches construídas na gestão de Cícero Lucena, isto é, entre os anos de 2021 e 2024.

De acordo com o documento, o atual prefeito concluiu a escola EM Deputada Lúcia Braga e construiu a 2ª etapa do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (CEMAPI). No entanto, os dois equipamentos foram obras iniciadas na gestão anterior, de Luciano Cartaxo. Portanto, não houve a construção inicial de nenhuma escola ou creche entre 2021 e 2024.

O documento informa, ainda, que 17 escolas e creches estão, atualmente, em construção, outras 14 foram municipalizadas e 13 estão em prédios alugados, desapropriados ou cedidos.

No entanto, não é verdadeiro afirmar que não houve construção de salas de aula entre os anos de 2021 e 2024. Em setembro de 2023, Cícero Lucena reinaugurou a Escola Américo Falcão após uma ampliação. Na ocasião, foram criadas cinco novas salas de aulas.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem do debate.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Diogo Almeida, Erickson Nogueira, Lara Brito e Taiguara Rangel.