TOMBENSE X PONTE PRETA ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES E PALPITES, SÉRIE B 2023

A partida entre TOMBENSE X PONTE PRETA Brasileirão da série B DE 2023.

No cenário quente da Série B do Campeonato Brasileiro, o embate entre Tombense e Ponte Preta, agendado para este sábado, 11 de novembro, no Estádio Almeidão, Tombos, às 18h (horário de Brasília), é um capítulo decisivo para ambas as equipes, separadas por apenas três pontos e lutando para escapar do fantasma do rebaixamento.

Histórico Recente:

O Tombense chega ao confronto impulsionado pela vitória de 2 a 1 fora de casa sobre o Sampaio Corrêa. Enquanto isso, a Ponte Preta busca se recuperar da derrota em casa para o Avaí por 1 a 0. No retrospecto geral, o equilíbrio prevalece, com uma vitória do Tombense e dois empates nos três encontros anteriores.

Onde Assistir:

Para os aficionados que não querem perder nenhum detalhe, a transmissão ao vivo de Tombense x Ponte Preta será disponibilizada pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, através do sistema pay-per-view.

Prováveis Escalações:

Tombense:

– Felipe Garcia; Kevin, Ednei, Roger Carvalho, Egídio; Zé Ricardo, Bruno Matias, Matheus Frizzo; Keké, Fernandão, Guilherme Santos.

*Treinador: Moacir Junior.*

Ponte Preta:

– Caíque França, Mailton, Thomas Kayck, Fábio Sanches, Artur; Felipinho, Felipe Amaral, Léo Naldi, Elvis; Eliel, Jeh.

*Treinador: João Brigatti.*

Análise e Palpites:

Em uma análise dos últimos dez jogos na Série B, destaca-se uma tendência de baixa ocorrência de escanteios, com médias de 3,2 para o Tombense e 2,9 para a Ponte Preta. Uma aposta segura vislumbra no máximo dez escanteios durante o embate.

Outra análise revela um cenário de poucos gols, principalmente para a Ponte Preta, que ostenta a posição de pior ataque da Série B, com apenas 20 gols marcados. A previsão é de, no máximo, duas bolas na rede ao longo dos 90 minutos.

Considerando a perspectiva de um jogo com poucas chances claras de gol para ambas as equipes, é provável que a disputa seja marcada por intensidade física no meio-campo, especialmente nos primeiros 30 minutos. O prognóstico final sugere que não haverá gols nesse período.

Em síntese, o confronto entre Tombense e Ponte Preta se desenha como uma batalha estratégica, onde a solidez defensiva e a busca por oportunidades pontuais serão cruciais. O palco está armado para um duelo tenso e imprevisível, capaz de definir o destino dessas equipes na luta contra o rebaixamento na Série B.

