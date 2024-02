Hospital Municipal Santa Isabel realiza primeiras cirurgias do João Pessoa Opera Mais

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou na noite desta quarta-feira (7) as primeiras cirurgias do programa João Pessoa Opera Mais. Pouco antes de entrar na sala de cirurgia para a realização do procedimento, a retirada da vesícula biliar, a dona de casa Francisca Pessoa Silva, 53 anos, demonstrava um misto de nervosismo e esperança. “Esperei cinco anos para fazer essa cirurgia, nunca dava certo. Mas hoje Deus consentiu de acontecer e com a cirurgia vou ter minha saúde de volta”, disse dona Francisca.

Outro paciente contemplado pelo programa João Pessoa Opera Mais, que tem como objetivo zerar a fila de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos eletivos, é o aposentado Antônio José da Silva, de 78 anos. Bem-humorado, seu Antônio também era só esperança por uma vida mais saudável. “Agora vai. Tudo vai dar certo, com fé em Deus, e eu vou sair daqui totalmente recuperado”, disse seu Antônio, enquanto aguardava o início da cirurgia de hérnia inguinal.

Os pacientes que realizaram as cirurgias devem receber alta hospitalar nesta quinta-feira (8).

Referência na Paraíba em diversas especialidades, no Hospital Municipal Santa Isabel, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, estão previstas a realização de 1.100 cirurgias gerais dentro do programa. Para tanto, cinco salas de cirurgia estão sendo disponibilizadas, de modo que não interfira nas demais cirurgias que acontecem rotineiramente.

O programa João Pessoa Opera Mais deverá realizar oito mil procedimentos, entre cirurgias e diagnósticos eletivos, por meio da rede hospitalar da Capital, que está recebendo investimento de R$ 7 milhões, desde aquisição de equipamentos, insumos e requalificação dos blocos cirúrgicos.