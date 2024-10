Al-Ain x Al-Hilal ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO AFC Liga dos Campeões da Ásia COM IMAGENS, HOJE (21/10), PALPITES,

Por MRNews



O jogo entre Al-Ain x Al-Hilal acontece HOJE (21/10) às 13 hs. O mandante da partida Ain busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga dos Campeões da Ásia 2024 – 2025.

Liga dos Campeões da Ásia

Preview: Al-Ain x Al-Hilal – Predição, notícias das equipes e escalações

**Data do Jogo:** 21 de outubro de 2024, às 13h (horário de Brasília)

**Local:** Estádio Hazza Bin Zayed, Al-Ain

No destaque da terceira rodada da fase de grupos da AFC Champions League 2024-25, Al-Ain enfrenta Al-Hilal em um embate crucial. Enquanto os anfitriões buscam recuperação na tabela, os visitantes almejam manter sua campanha perfeita.

Análise do Jogo

Os defensores do título da AFC Champions League, Al-Ain, estão enfrentando um início complicado nesta temporada, ocupando atualmente a décima posição no Grupo B com apenas um ponto após dois jogos. A equipe começou sua jornada no torneio com um empate decepcionante de 1-1 contra o Al Sadd e uma pesada derrota por 4-2 para o Al Gharafa. Após uma derrota chocante de 2-1 para o Al Wahda antes da pausa internacional, a equipe de Hernan Crespo voltou a mostrar sua força com uma vitória convincente de 4-0 sobre o Hatta na Copa do Presidente, recuperando um pouco da confiança.

Por outro lado, o Al-Hilal chega para este confronto em uma forma excepcional, vencendo todos os 12 jogos da temporada até agora. A equipe, que já conquistou o título da Supercopa Saudita ao vencer o Al-Nassr, está no topo da tabela da AFC Champions League, tendo vencido seus dois primeiros jogos na competição. Com uma impressionante média de gols, o Al-Hilal demonstrou um ataque poderoso, com Aleksandar Mitrovic se destacando ao marcar nove gols em sete partidas na liga.

Forma Recente

**Al-Ain na AFC Champions League:**

– Empate (1-1) contra Al Sadd

– Derrota (2-4) para Al Gharafa

**Forma do Al-Ain em todas as competições:**

– Vitória (4-0) contra Hatta

– Derrota (1-2) contra Al Wahda

– Derrota (2-3) contra Al Ahli

**Al-Hilal na AFC Champions League:**

– Vitória (3-1) contra Al Rayyan

– Vitória (5-0) contra Al Shorta

**Forma do Al-Hilal em todas as competições:**

– Vitória (3-0) contra Al Fayha

Notícias das Equipes

**Al-Ain:**

Kaku deve retornar ao time após se ausentar na vitória sobre Hatta devido a compromissos internacionais. Matias Segovia impressionou na última partida, marcando um belo gol e pode garantir sua posição no onze inicial.

**Al-Hilal:**

A grande expectativa gira em torno do possível retorno de Neymar, que está se recuperando de uma lesão. Yassine Bounou, o goleiro, está em dúvida devido a uma lesão sofrida em compromissos internacionais, e se não puder jogar, Mohammed Al-Rubaie será o titular.

Escalações Prováveis

**Al-Ain (provável):**

Eisa; Al-Ahbabi, Cardoso, Autonne, Erik; Park, Traore; Sanabria, Palacios, Romero; Rahimi

**Al-Hilal (provável):**

Al-Rubaie; Cancelo, Koulibaly, Al Bulaihi, Lodi; Neves, Milinkovic-Savic; Malcolm, Leonardo, Al-Dawsari; Mitrovic

Previsão

**Resultado Final:** Al-Ain 2-3 Al-Hilal

Embora Al-Ain tenha um histórico recente favorável em confrontos diretos, a forma atual de Al-Hilal é avassaladora. A expectativa é de um jogo acirrado, mas com a força e a confiança dos visitantes, eles devem sair vitoriosos.

