veja erros nas falas dos candidatos à prefeitura de Campina Grande

Jhony Bezerra e Bruno Cunha Lima em entrevista no JPB2. Reprodução/TV Paraíba

Os candidatos à prefeitura de Campina Grande, Jhony Bezerra (PSB) e Bruno Cunha Lima (União), foram entrevistados nesta segunda (14) e terça-feira (15), respectivamente, no telejornal JPB2, na TV Paraíba, pelos jornalistas Carlos Siqueira e João Paulo Medeiros. Durante as entrevistas, Jhony e Bruno citaram dados sobre saúde, educação e administração pública.

As equipes do Jornal da Paraíba e Núcleo de Dados da Rede Paraíba apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas, por ordem de entrevista no JPB2:

Jhony Bezerra (PSB) – 14 de outubro

“O que eu observo foi uma gestão […] que entregou o fardamento escolar agora, já às vésperas da eleição.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2, realizada no dia 14 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

O dia 15 de agosto foi o último dia para registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2024. Em nota, a assessoria da Secretaria de Educação do município informou que a entrega dos kits escolares e fardamentos começou em agosto, após um impasse na liberação da verba.

Destacou ainda que este ano os alunos estão recebendo uma camisa a mais e que “todas as creches já receberam o material completo e a entrega para as turmas da educação infantil, ensino fundamental II e educação de jovens e adultos está quase concluída, com mais de 70% dos alunos atendidos”.

Segundo a prefeitura, “o principal obstáculo para a entrega foi o impasse com a Câmara Municipal, que atualmente conta com maioria da oposição. Quando a oposição assumiu essa maioria, começaram a surgir dificuldades que atrasaram o processo. Uma parte do atraso se deve a uma decisão tardia da Câmara e outra a um posicionamento do Poder Judiciário. Porém, após superar essas barreiras, conseguimos avançar com as entregas. Houve uma alteração que demorou cerca de quatro meses para obtermos a autorização necessária do Legislativo e seguir em frente”.

“Diferentemente da atual gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, que tem quatro condenados pela justiça. O secretário Gustavo Braga é condenado, o crime ao sistema tributário, Jóia Germano é condenado, Waldeny Santana é condenado, Alexandre Farias é condenado. Essas sim são pessoas condenadas. Como eu disse, Vivian Kelly está no âmbito da investigação e a justiça que deve tomar as suas decisões.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2, realizada no dia 14 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga é o atual Secretário de Finanças (SEFIN) de Campina Grande, que também acumulou temporariamente as funções de secretário interino em outras duas pastas: a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL). Em 26 de julho deste ano ele foi condenado em primeira instância por crimes contra a ordem tributária (art. 1°, inciso I, da Lei nº. 8.137/90, na forma do art. 71, caput, do Código Penal). Em agosto, um recurso com efeito suspensivo foi remetido para julgamento pelo TRF5.

Joselito Germano Ribeiro (Jóia Germano), segundo publicação no site do Ministério Público, “foi condenado definitivamente, em 24 de setembro de 2018, à pena de dois anos e 11 meses de reclusão e multa de R$ 14,4 mil, pela 6ª Vara da Justiça Federal, na Ação Penal 0006406-91.2023.405.8201, pela prática de crime contra o sistema financeiro. O crime foi praticado entre novembro de 2002 e agosto de 2003 e a denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal, em 2010.”

Waldeny Mendes Santana teve o mandato cassado em novembro de 2023 pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), em julgamento de recurso sobre fraudes na cota de gênero de partidos de Campina Grande nas eleições de 2020. Na decisão, o tribunal decidiu pela anulação dos votos dos partidos União Brasil e Pros, confirmando a cassação dos mandatos de quatro vereadores de Campina Grande: Dinho Papaléguas e Waldeny Santana, do União Brasil, e Carol Gomes e Rui da Ceasa, eleitos pelo PROS.

Alexandre Pereira de Farias foi secretário de Assistência Social (Semas) na gestão atual. Atualmente, conforme o Sagres, ele tem o cargo de assessor técnico na Prefeitura de Campina Grande. Em 2019, o TRF5 condenou Alexandre Pereira de Farias por improbidade administrativa no âmbito da prefeitura de Massaranduba, com uma pena de dois anos e seis meses de detenção em regime aberto e pena de multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor dos contratos celebrados, além de custas processuais. A pena foi convertida em outras medidas.

A ex-diretora do Hospital das Clínicas, Vivian Kelly Resende Costa, é uma das denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) na Operação Marasmo e é atualmente vice-presidente do PSB em Campina Grande. Em setembro, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Vivian Kelly e mais quatro pessoas por suposto envolvimento com fraudes em licitação e irregularidades na compra de alimentos para o Hospital de Clínicas em Campina Grande. Segundo a PF, os contratos somavam R$ 8 milhões.

“Ao contrário do prefeito Bruno Cunha Lima, que proibiu o carnaval de rua” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2, realizada no dia 14 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Publicado no Semanário Oficial de 8 a 12 de janeiro de 2024, o prefeito Bruno Cunha Lima assinou um decreto proibindo que blocos de carnaval fossem realizados entre os dias 8 e 13 de fevereiro de 2024 em algumas áreas e bairros da cidade.

No entanto, após uma repercussão negativa, o decreto foi revogado dias depois.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista.

“Jhony […] fez uma revolução na saúde desse estado administrando um orçamento, Carlos, de mais de R$ 2,5 bilhões.” Jhony Bezerra, candidato pelo PSB à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2, realizada no dia 14 de outubro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Conforme noticiado pelo Jornal da Paraíba, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba alocou R$ 1.712.704.227 para a saúde. Houve, ainda, a Reserva para Cobertura de Emendas Parlamentares no valor de R$ 2.955.284 para emendas impositivas para cada parlamentar, com a destinação obrigatória de 50% (R$ 1.477.642) desse valor para ações em serviços públicos em saúde. Além disso, do valor incorporado ao orçamento pelas emendas orçamentárias, mais de R$ 54 milhões foram destinados à saúde. O orçamento total destinado à saúde ficou em R$ 1.768.181.869.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista.

Bruno Cunha Lima (União) – 15 de outubro

“Fizemos um Concurso Nacional de Projetos [para requalificação da Feira Central], com o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que contou com a participação de centenas de advogados do Brasil inteiro.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2 na TV Paraíba, realizada no dia 15 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

Apesar do candidato citar “advogados” em vez de “arquitetos”, o Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo para a Requalificação da Feira Central de Campina Grande foi organizado pela Prefeitura, com apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Ele teve 53 inscrições e 22 propostas, contando com a participação de pelo menos 111 arquitetos entre os inscritos. O escritório Manoel Belisário Arquitetura, do Ceará, em parceria com a Oficina Paraibana de Arquitetura, venceu a competição.

“A gente transformou [o Natal Iluminado] num evento que esse ano durou 46 dias, com apresentações artísticas, com polos gastronômicos, com iluminação, mas também com adornos” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2 na TV Paraíba, realizada no dia 15 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

No ano de 2023 o Natal Iluminado foi realizado de 30 de novembro até 14 de janeiro de 2024, totalizando, assim, 46 dias. Dentro da programação do Natal Iluminado, houve apresentação de orquestras musicais e apresentações artísticas em um palco montado às margens do Açude Velho.

A iluminação que fazia parte do Natal Iluminado correspondia tanto às ornamentações natalinas dispostas no Açude Velho, como em ruas e avenidas, monumentos, Vila do Artesão, Parque da Criança e Linear do Dinamérica, praças, e os distritos de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

O polo gastronômico presente no Natal Iluminado reunia algumas barracas com temática natalina e comerciantes, que se credenciaram previamente para participar do evento. O polo ficava localizado próximo ao Parque da Criança e ao palco onde os artistas se apresentavam.

“O Natal Iluminado se tornou, como eu disse, um evento que movimenta a economia da cidade, que gera emprego. Nesse último ano, gerou aí uma movimentação de 97 milhões de reais na economia de Campina” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB2 na TV Paraíba, realizada no dia 15 de outubro de 2024.

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

No dia 11 de março de 2024, o prefeito Bruno Cunha Lima realizou um evento onde apresentou aos membros do Conselho Municipal de Turismo, os dados da pesquisa do instituto 6Sigma referentes ao Natal Iluminado 2023. No Instagram, em 11 de março do ano passado, Bruno postou que o evento gerou uma movimentação econômica de R$ 95 milhões e, ainda conforme o prefeito em publicação na rede social, teve 97,9% de aprovação pela população. O valor apontado pela pesquisa é R$ 2 milhões abaixo do que foi dito pelo candidato na entrevista ao JPB2.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Diogo Almeida, Erickson Nogueira, Lara Brito e Taiguara Rangel.