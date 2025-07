Queiroga deixa portas abertas para Wellington Roberto deixar PL antes da ‘janela partidária’

O presidente estadual do PL acredita que a liberação da sigla pode ocorrer mesmo antes da abertura da janela partidária de 2026. “Eu acho que não precisa nem dessa janela, porque pelo passado que tem Wellington no Partido Liberal, ele goza de consideração no partido, se for o desejo dele sair, não vejo problema do presidente Valdemar Costa Neto liberar, como já fez com outros parlamentares que integram aquele centrão mais tradicional do PL”, afirmou.

