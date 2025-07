Cícero Lucena defende integração de ações para revitalizar o Centro Histórico

O prefeito Cícero Lucena reuniu, nesta segunda-feira (14), as secretarias envolvidas no projeto de revitalização e desenvolvimento do Centro Histórico de João Pessoa. Durante o encontro, realizado no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o gestor destacou a necessidade de que as ações aconteçam de forma integrada, seguindo “um plano detalhado, com etapas claras e coordenadas”.

Segundo o prefeito, essa articulação será fundamental para o sucesso de iniciativas como o programa ‘Viva o Centro’, que oferece incentivos fiscais e tributários, em parceria com o Governo do Estado e a Câmara Municipal de João Pessoa. Ele também mencionou o projeto de reurbanização da área, que prevê a construção de conjuntos habitacionais, a valorização cultural e melhorias na infraestrutura das principais avenidas históricas da cidade.

“Reconhecemos a importância de cada ação individual, mas acreditamos que o impacto será significativamente maior se houver uma base de informações sólida e coordenação eficaz. Convocamos, portanto, todos a se apropriarem das informações geradas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, em colaboração com a universidade. Essa base de dados pode inspirar novas ideias e orientar nossas ações conjuntas. Atualmente, diversas iniciativas são realizadas de forma independente, mas o objetivo é que todas atuem de maneira integrada”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

Para fortalecer a política de revitalização da região, Cícero Lucena criou, em 2025, uma secretaria específica: a Secretaria Municipal de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro). A Pasta tem como missão promover ações de preservação, inovação e desenvolvimento urbano. O secretário Thiago Lucena reforçou o chamado do prefeito para que todas as pastas trabalhem de forma coordenada.

“Nós temos muitas ações, mas é preciso que elas tenham uma coordenação. Ninguém faz nada sozinho, por isso essa convocação é tão importante. Esta é uma gestão com um olhar diferenciado para o nosso Centro, e é por isso que nossa secretaria foi criada. Vamos, cada vez mais, resgatar uma região tão importante para a nossa cidade”, destacou o secretário.

Participaram da reunião representantes das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Social (Sedes), Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedest), Habitação Social (Semhab), e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), além da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).