QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Final Estrela da Casa?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 01/10.

Terça-feira, 01/10/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Horário Político 2024

13:10 Praça TV – 1ª Edição

13:20 Globo Esporte

13:45 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – Cabocla

15:20 Sessão da Tarde – Um Asilo Fora Do Comum

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Volta Por Cima

20:30 Horário Político 2024

20:40 Jornal Nacional

21:30 Mania de Você

22:35 Estrela da Casa

23:55 Jornal da Globo

00:45 Conversa com Bial

01:25 Volta Por Cima

02:10 Comédia Na Madruga I

03:10 Comédia Na Madruga II

A terça-feira na Globo traz uma programação diversificada, com jornalismo, novelas e muito entretenimento para os telespectadores. Confira os destaques do dia 01 de outubro de 2024:

**Manhã

– **04:00 – Hora Um:** As primeiras notícias do Brasil e do mundo para quem começa o dia cedo.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** Noticiário local trazendo os principais acontecimentos das regiões do Brasil.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** Reportagens e análises dos principais fatos nacionais e internacionais, com um olhar especial para a política e a economia.

– **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta:** Patrícia Poeta recebe convidados e discute temas do cotidiano, cultura e comportamento.

– **10:40 – Mais Você:** Ana Maria Braga apresenta receitas, dicas de estilo de vida e entrevistas com famosos.

**Tarde

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** Telejornal local com informações atualizadas da sua região.

– **13:00 – Horário Político 2024:** Propaganda eleitoral gratuita com as propostas dos candidatos às eleições.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação):** Notícias locais com as principais pautas do dia.

– **13:20 – Globo Esporte:** Notícias e atualizações do mundo do esporte, com foco especial no futebol.

– **13:45 – Jornal Hoje:** Reportagens e atualizações do Brasil e do mundo, com análise dos principais temas do dia.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla:** A novela “Cabocla” está de volta em uma edição especial, com a emocionante história de Zuca e Luís Jerônimo.

– **15:20 – Sessão da Tarde – Um Asilo Fora Do Comum:** Um divertido filme que promete arrancar risadas e emocionar o público da tarde.

– **17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea:** O romance entre Serena e Rafael continua a encantar os espectadores.

– **18:25 – No Rancho Fundo:** Trama que mistura drama e romance no interior do Brasil, com personagens cativantes e histórias emocionantes.

**Noite

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição:** O telejornal local retorna com mais notícias e reportagens atualizadas da região.

– **19:40 – Volta Por Cima:** A novela das sete traz humor e superações, com personagens que estão em busca de novas oportunidades.

– **20:30 – Horário Político 2024:** Mais um bloco de propaganda eleitoral gratuita para as eleições de 2024.

– **20:40 – Jornal Nacional:** O noticiário mais tradicional do Brasil, com as principais notícias do dia, tanto no país quanto no exterior.

– **21:30 – Mania de Você:** A novela das nove traz novos desdobramentos de seus dramas e personagens complexos.

– **22:35 – Estrela da Casa:** O reality show que coloca celebridades em uma competição de talentos na casa mais vigiada do Brasil.

– **23:55 – Jornal da Globo:** As últimas notícias do dia, com análises e comentários sobre os principais acontecimentos.

**Late Night

– **00:45 – Conversa com Bial:** Pedro Bial conduz entrevistas profundas com convidados relevantes da política, cultura e entretenimento.

– **01:25 – Volta Por Cima (reprise):** Para quem perdeu o episódio da novela das sete, uma nova oportunidade de acompanhar a trama.

– **02:10 – Comédia Na Madruga I:** Humor garantido para os notívagos, com esquetes engraçados e personagens hilários.

– **03:10 – Comédia Na Madruga II:** Mais uma dose de comédia, com episódios clássicos para fechar a madrugada com muitas risadas.

Essa terça-feira promete um dia recheado de entretenimento, jornalismo e diversão para todos os públicos!