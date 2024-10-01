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Veja a lista de bets autorizadas a funcionar no Brasil

admin1

Bets autorizadas a funcionar no Brasil. Bruno Peres/Agência Brasil

A lista com as empresas de apostas eletrônicas – as bets – autorizadas a funcionar no Brasil já pode ser acessada pelos usuários. Estão listados os sites que solicitaram liberação para operar no país junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Aqueles que não entraram com o pedido, terão as atividades suspensas a partir desta terça-feira (1º).

Quem tiver dinheiro em casas de aposta online terá até o dia 11 de outubro para resgatar. Nesta data, os endereços eletrônicos das empresas que não entraram com o pedido serão retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e a suspensão será mantida até que as empresas peçam a liberação e tenham o pedido julgado.

De acordo com o Ministério da Fazenda, até 600 páginas e aplicativos vão ser bloqueados. Só nos últimos sete dias de setembro, 27 empresas entraram com o pedido de liberação, se juntando a uma lista com pelo menos outras 130 que haviam se antecipado. A expectativa da pasta é concluir os processos já abertos até dezembro.

Ainda é possível fazer a solicitação a qualquer momento, mas, as empresas que o fizerem a partir de agora irão para o fim da fila de análise dos pedidos. Em janeiro, as bets que estiverem atuando sem autorização poderão sofrer multas de até R$ 2 bilhões por infração.

Bets que solicitaram autorização para funcionar no Brasil até 01/10/2024:

  • KAIZEN GAMING BRASIL LTDA.
  • SPRBTBR LTDA
  • MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA.
  • VENTMEAR BRASIL S.A.
  • BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A.
  • NSX BRASIL S.A.
  • APOLLO OPERATIONS LTDA.
  • SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S/A
  • GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S A
  • F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA.
  • BLAC JOGOS LTDA
  • EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A
  • REALS BRASIL LTDA.
  • BETFAIR BRASIL LTDA
  • OIG GAMING BRAZIL LTDA
  • HIPER BET TECNOLOGIA LTDA
  • NVBT GAMING LTDA.
  • SEGURO BET LTDA.
  • GAMEWIZ BRASIL LTDA
  • GAMEWIZ BRASIL LTDA
  • HS DO BRASIL LTDA.
  • APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA
  • FUTURAS APOSTAS LTDA
  • SORENTO BAY LTDA
  • LUCKY GAMING LTDA
  • GROVE EAGLE GESTAO DE BENS LTDA
  • H2 LICENSED LTDA
  • SC OPERATING BRAZIL LTDA
  • CDA GAMING LTDA
  • ESPORTES GAMING BRASIL LTDA
  • FAST GAMING S A
  • SUPREMA BET LTDA
  • BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA
  • RRX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  • KING PANDA GROUP LTDA
  • BOA LION S.A
  • BETSPEED LTDA
  • DEFY LTDA
  • BLOW MARKETPLACE LTDA
  • LEVANTE BRASIL LTDA
  • DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA
  • PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  • LEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
  • HOPE GAMING LTDA
  • BETBR LOTERIAS LTDA
  • GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA
  • EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA
  • REALS BRASIL LTDA.
  • TRACK GAMING BRASIL LTDA
  • SORTENABET GAMING BRASIL SA
  • BELL VENTURES DIGITAL LTDA
  • BRILLIANT GAMING LTDA
  • FOGGO ENTERTAINMENT LTDA.
  • ANA GAMING BRASIL SA
  • TQJ-PAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A
  • 7MBR LTDA
  • UPBET BRASIL LTDA
  • ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
  • BPX BETS SPORTS GROUP LTDA
  • ALFA ENTRETENIMENTO S.A.
  • SELECT OPERATIONS LTDA
  • B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA
  • SAMPAMEO LTDA
  • SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA
  • SABIA ADMINISTRACAO LTDA
  • A2FBR LTDA.
  • BETBOOM LTDA
  • TROPICALIZE BET LTDA
  • TROPICALIZE BET LTDA
  • APOSTA 1 LTDA
  • JOGO PRINCIPAL LTDA
  • SKILL ON NET LTDA
  • WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A.
  • AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
  • RR PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
  • GGR7 LAZER, PAGAMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
  • STAKE BRAZIL LTDA
  • FORTUNA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA
  • CAIXA LOTERIAS S.A
  • FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA
  • RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA
  • SPE UNICA BET LTDA
  • LINDAU GAMING BRASIL S.A.
  • MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA
  • LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
  • ATLANTIS COMERCIO ELETRONICO E SOFTWARE HOUSE LTDA
  • RT 216 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
  • LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA
  • ESTADOX LTDA
  • VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
  • BINGO EM CASA LTDA
  • WK NEGOCIOS E FINANCAS LTDA
  • GISENYI ASSOCIATES CORP.
  • LOGAME DO BRASIL LTDA
  • SEVENX GAMING LTDA
  • VL INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA
  • ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL LTDA
  • ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASINO ONLINE LTDA
  • BBET LTDA
  • STAYMAN PARTICIPACOES S.A.
  • BETBET SOLUCOES TECNOLOGICAS SA
  • DEFY LTDA
  • OLAVIR LTDA
  • HILGARDO GAMING LTDA
  • BRAND FORCE MASTERY LTDA
  • SISTEMA LOTERICO DE PERNAMBUCO LTDA
  • CASH FOR PAY LTDA
  • ZBET LTDA
  • PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA
  • G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
  • AF TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
  • GSEMP COMERCIO E SERVICOS LTDA.
  • BRX GAMING SA
  • AMPLEXUS CORPORATION LTDA
  • NEXUS INTERNATIONAL LTDA
  • JBD COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
  • BOA SORTE PREMIOS LTDA
  • WUDI PAY CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA
  • GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA ANGELOTTI 43075199818
  • APOSTA 7 LTDA
  • HYPE CRIATIVOS LTDA
  • RCKT MARKETING LTDA
  • TAILA POLIZEL MORELLI LTDA
  • CMD CODE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  • JRX INVESTIMENTOS LTDA
  • VVM INTERMEDIACAO LTDA
  • ADMAIS COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA53.125.604 LUIZ
  • FELIPE CARDOZO RIBEIRO
  • PK BANK LTDA
  • 43.565.968 MATTHEUS SARAIVA PEREIRA
  • B2X GROUP LTDA
  • CACTO MARKETING LTDA
  • MAIS SPORTS LTDA
  • VITORIA MARKETING VIP LTDA
  • LBJ TECNOLOGIA E INVOVACAO LTDA
  • MFM EMPREENDIMENTOS LTDA
  • ARKTON INTERNET LTDA
  • MEGAPIX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
  • PODIUM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
  • DIGITOPAY PAGAMENTOS LTDA
  • CAIXA POP LTDA
  • TRF ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA
  • LEADER GAMING BRASIL LTDA
  • H. R. MARTINS
  • FONSECA BET LTDA
  • 100ZINHO PROMO AUTO LTDA
  • JG PLAY DIGITAL LTDA
  • PAULO R LEMOS E CIA LTDA
  • LUCKY SOFT LTDA
  • CASA DE APOSTAS FORMOSA LTDA
  • NITESCO LTDA
  • LUCKY GAMES SOFT LTDA
  • CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
  • VARGAS TECNOLOGIA E VENDAS ONLINE LTDA
  • LINKS INCORPORADORA LTDA
  • LAS VEGAS ENTIDADE OPERADORA DE JOGOS E APOSTAS LTDA
  • GOLDEN CAT PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO LTDA
  • 35.026.991 TAIELY DIAS DE SOUZA
  • A. G. GONZAGA
  • CHEGA BET LTDA
  • HALISSON MARRA DA SILVA 81036531104
  • CC GROUP LTDA
  • INTERNATIONAL GLOBAL SOLUTIONS GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
  • J PRIORI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
  • BRCROWN BET LTDA
  • ORGANIZA SOFTWARE E PAGAMENTOS LTDA
  • MINAS BET ESPORTES LTDA
  • GL GAMING LTDA
  • IN SETE ACELERADORA LTDA
  • GP SOLUCOES EM IGAMING LTDA
  • ZDP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
  • MANGA BET GROUP JOGOS E APOSTAS LTDA
  • HI-PLAY ENTERTAINMENT BRASIL S.A.
  • BETTIGRE LTDA
  • CONSULT TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA
  • ONERWAY PAYMENT GETEWAY LTDA
  • BRUNO LEONARDO GUILHERME
  • SHOPRMS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
  • CONNEX SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
  • AUGESOFT – INFORMATICA LTDA.
  • BOM MIDIA LTDA
  • TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

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