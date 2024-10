Veja a lista de bets autorizadas a funcionar no Brasil

Bets autorizadas a funcionar no Brasil. Bruno Peres/Agência Brasil

A lista com as empresas de apostas eletrônicas – as bets – autorizadas a funcionar no Brasil já pode ser acessada pelos usuários. Estão listados os sites que solicitaram liberação para operar no país junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Aqueles que não entraram com o pedido, terão as atividades suspensas a partir desta terça-feira (1º).

Quem tiver dinheiro em casas de aposta online terá até o dia 11 de outubro para resgatar. Nesta data, os endereços eletrônicos das empresas que não entraram com o pedido serão retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e a suspensão será mantida até que as empresas peçam a liberação e tenham o pedido julgado.

De acordo com o Ministério da Fazenda, até 600 páginas e aplicativos vão ser bloqueados. Só nos últimos sete dias de setembro, 27 empresas entraram com o pedido de liberação, se juntando a uma lista com pelo menos outras 130 que haviam se antecipado. A expectativa da pasta é concluir os processos já abertos até dezembro.

Ainda é possível fazer a solicitação a qualquer momento, mas, as empresas que o fizerem a partir de agora irão para o fim da fila de análise dos pedidos. Em janeiro, as bets que estiverem atuando sem autorização poderão sofrer multas de até R$ 2 bilhões por infração.

Bets que solicitaram autorização para funcionar no Brasil até 01/10/2024: