QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde E Mania de Você?

Programação Globo – Quarta-feira, 02 de outubro de 2024

A quarta-feira na TV Globo traz uma programação especial, com muita informação, entretenimento e futebol. Veja o que vai ao ar no dia 02 de outubro de 2024:

**Manhã

– **04:00 – Hora Um:** As primeiras notícias do dia, com os principais acontecimentos do Brasil e do mundo.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** O noticiário local de cada região trazendo atualizações e reportagens.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** Os principais assuntos que movimentam o país e o mundo, com análises e reportagens aprofundadas.

– **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta:** Patrícia Poeta recebe convidados especiais para conversas sobre temas atuais, cultura e comportamento.

– **10:40 – Mais Você:** Ana Maria Braga traz receitas, dicas para o dia a dia e entrevistas com celebridades.

**Tarde

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** Notícias locais, com reportagens e atualizações da região.

– **13:00 – Horário Político 2024:** Exibição obrigatória da propaganda eleitoral gratuita, com as propostas dos candidatos.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição (continuação):** Mais notícias locais para o público se atualizar.

– **13:20 – Globo Esporte:** Tudo sobre os principais acontecimentos esportivos, com destaque para o futebol.

– **13:45 – Jornal Hoje:** Notícias do Brasil e do mundo, com análises e reportagens detalhadas.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla:** A novela “Cabocla” continua encantando o público com a história de amor entre Zuca e Luís Jerônimo.

– **15:20 – Sessão da Tarde – Minions:** A animação divertida dos Minions promete entretenimento para toda a família.

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea:** A emocionante novela sobre a reencarnação de Serena e o amor eterno de Rafael continua em reprise.

– **18:00 – No Rancho Fundo:** Novela ambientada no interior do Brasil, cheia de drama e romances familiares.

**Noite

– **18:45 – Praça TV – 2ª Edição:** O noticiário local do início da noite traz as atualizações do dia.

– **19:15 – Volta Por Cima:** A novela das sete com uma trama leve e divertida, envolvendo reviravoltas e superações.

– **20:00 – Jornal Nacional:** As principais notícias do Brasil e do mundo com William Bonner e Renata Vasconcellos.

– **20:30 – Horário Político 2024:** Propaganda eleitoral gratuita para as eleições de 2024.

– **20:40 – Mania de Você:** A novela das nove está repleta de tensão e drama, com personagens enfrentando grandes reviravoltas.

– **21:20 – Futebol:** Transmissão ao vivo de uma partida emocionante da rodada do Campeonato Brasileiro ou das competições internacionais.

– **23:45 – Segue o Jogo:** Análises e comentários sobre os jogos e as principais notícias do futebol do dia.

**Late Night

– **00:00 – Avisa Lá Que Eu Vou:** Série nacional com histórias de superação, humor e vida cotidiana.

– **00:45 – Jornal da Globo:** Noticiário com as últimas atualizações e análises dos acontecimentos do dia.

– **01:35 – Conversa com Bial:** Pedro Bial entrevista personalidades e trata de temas variados com profundidade e leveza.

A quarta-feira promete muita emoção com o futebol à noite, além de informação e entretenimento para todos os públicos durante o dia.