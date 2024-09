Nova usina fotovoltaica na Capital contribui com a política estadual de energia limpa e renovável

Por MRNews



O governador Eduardo Riedel participou nesta quinta-feira (26) da inauguração da Usina Fotovoltaica da Gameleira, em Campo Grande. Ela foi construída pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e vai contribuir com a política estadual de incentivo a energia limpa e renovável, que tem como objetivo tornar o Estado carbono neutro até 2030.

“Belíssima iniciativa do Tribunal de Justiça, que investiu R$ 30 milhões, não só nesta usina, mas nas 49 espalhadas pelo Estado, neutralizando completamente o consumo de energia de todo Sistema Judiciário, o que é um grande avanço para o Estado e contribui com nosso objetivo de chegar em 2030 com a neutralização da emissão de carbono no território sul-mato-grossense”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que a iniciativa traz benefícios diretos à sociedade. “Além da economia de gastos é uma grande contribuição ao meio ambiente. O que mais impacta é o legado que está ficando. Meio ambiente não é apenas uma questão de consciência e sim de matriz econômica. Aqui são dois ganhos consideráveis”.

A usina construída pelo Tribunal de Justiça faz parte da última etapa do projeto de implantação do sistema de captação de luz solar que irá abastecer todas as edificações do PJMS (Poder Judiciário de MS) com energia limpa.

Na primeira etapa (projeto) foram instalados 50 sistemas de geração para atender 49 comarcas no interior do Estado. Já a segunda fase contemplou a instalação de 1.436 painéis na sede do TJMS (Parque dos Poderes) e a construção da usina na região da Gameleira, onde foram instalados 6 mil painéis no solo para captação da energia solar.

“Representa 100% de energia limpa e renovável, este é o patamar que atingimos neste momento. Hoje já consolidamos com as demais instalações no Estado uma economia média nos três primeiros meses de operação (nesta usina) de 52%. O que vale dizer que o Tribunal de Justiça já economizou mais de R$ 1 milhão com as contas de energia neste período. Esperamos chegar em breve a 62%”, afirmou o presidente do TJMS, o desembargador Sérgio Fernandes Martins.

O presidente destacou que o projeto do Tribunal de Justiça oferece uma contribuição concreta a política de sustentabilidade do Estado. “Vamos ajudar na meta do Mato Grosso do Sul ser o primeiro ente brasileiro a ser carbono neutro em 2030”, completou.

A Usina da Gameleira foi construída em um terreno de 72.784 metros quadrados. O custo da obra foi de R$ 10,8 milhões, e, quando somados as demais usinas já instaladas pelo TJMS, o investimento ultrapassa R$ 30 milhões. Ela gera 400.000 kwh mensalmente. Juntando com os 90 mil (kWh) produzidos pelas placas instaladas na sede do TJMS, se garante o abastecimento de todos os prédios do Poder Judiciário em Campo Grande.

Incentivo

Para contribuir com a transição energética, o Governo do Estado tem feito sua parte com uma política de incentivo ao uso de fontes sustentáveis, por meio do programa MS Renovável (Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção de Energia Elétrica), que é uma das ações do Plano Estadual MS Carbono Neutro – Proclima.

Com isenção tributária, o MS Renovável estimula a implantação ou ampliação de sistemas geradores de energia em Mato Grosso do Sul, a partir de fontes renováveis, como eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, biogás, hidrogênio, entre outras fontes alternativas. Atualmente mais de 90% da matriz elétrica do Estado é oriunda de fontes renováveis.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm