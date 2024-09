veja erros nas falas do candidato à prefeitura de Campina Grande

Bruno Cunha Lima, candidato a prefeito de Campina Grande, antes de entrevista ao JPB1. Foto: Iara Alves.

O candidato à prefeitura de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União), foi entrevistado nesta sexta-feira (27) no telejornal JPB1, na TV Paraíba. Durante a entrevista, Bruno citou dados sobre saúde, mobilidade urbana, administração pública, entre outras declarações.

As equipes do Jornal da Paraíba, Núcleo de Dados da Rede Paraíba e LABCOM da Uninassau apuraram e encontraram erros em algumas informações.

Até o fim do prazo dado à assessoria do candidato, o Jornal da Paraíba não recebeu resposta sobre a checagem da entrevista ao JPB1.

Confira abaixo algumas frases que foram checadas na entrevista Bruno Cunha Lima no JPB1:

“Na verdade, em seis meses apresentar o projeto [ao Ministério Público]. Primeiro a apresentação do projeto e em seguida a licitação [para conclusão do Hospital da Criança e do Adolescente]” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 27 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É VERDADEIRA

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município de Campina Grande e o MPPB foi celebrado no dia 8 de julho de 2022. Nele, o município se comprometeu a adotar medidas para o início do procedimento licitatório, com vistas à contratação de empresa para a retomada, adequação e conclusão da obra do novo hospital.

Uma das cláusulas diz que: “Em até seis meses, contados da assinatura deste Termo de Ajustamento de Conduta, o Município de Campina Grande adotará medidas para o início do procedimento licitatório, com vistas à contratação de empresa para a retomada, adequação e conclusão da obra do novo hospital”.

“Campina Grande tem hoje uma tarifa de R$ 4,30. É caro, é, mas é a segunda… está entre as mais baratas do Nordeste.” Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 27 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO NÃO É BEM ASSIM

Não é possível considerar que a passagem de ônibus de Campina Grande é uma das mais baratas do Nordeste, uma vez que não há uma pesquisa recente sobre o assunto e nem um ranking oficial do preço das passagens. No entanto, um levantamento feito pela TV Cabo Branco, juntamente com as afiliadas da Globo nas capitais, em janeiro de 2024, indicou os preços das passagens entre as capitais do Nordeste. Comparando apenas essas cidades, Campina Grande ainda teria a sexta passagem de ônibus mais cara. Confira os valores:

​Salvador: R$ 5,20

João Pessoa: R$ 4,90

Natal: R$ 4,50

Aracaju: R$ 4,50

Fortaleza: R$ 4,50

Campina Grande: R$ 4,30

São Luís: R$ 4,20

Recife: R$ 4,10

Teresina: R$ 4,00

Maceió: R$ 4,00 (*mudança para R$ 3,49 em junho 2024)

“Primeiro. Não foi numa madrugada, foi anunciado à noite, em torno de 8 horas da noite, quando isso foi anunciado. Segundo, não houve demissão em massa. [ao ser questionado sobre a exoneração de quase 9 mil servidores, em setembro de 2023]. Bruno Cunha Lima, candidato pelo União Brasil à prefeitura de Campina Grande, em entrevista ao JPB1, realizada no dia 27 de setembro de 2024

A INFORMAÇÃO É FALSA

Apesar de não ter sido publicado na madrugada do sábado, 30 de setembro de 2023, a exoneração não foi anunciada oficialmente, às 8h da noite, conforme indicado pelo candidato. A publicação do Semanário Oficial que contém o decreto no qual exonera todos os ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas, integrantes da administração direta e indireta do poder executivo municipal aconteceu às 23h53 da sexta-feira, 29 de setembro de 2023, portanto, 7 minutos antes da madrugada.

Antes disso, às 22h23 do dia 29 de setembro de 2023, a imprensa recebeu um release da Prefeitura de Campina Grande informando que haveria a “a exoneração de assessores e cargos de confiança”, com detalhes a serem publicados em decreto. No entanto, no release, não há mais detalhes sobre a quantidade.

Além disso, os dados do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) mostram que o número de contratados por excepcional interesse público na Prefeitura de Campina Grande reduziu de 9.269 em agosto de 2023 para 1.040 em setembro do mesmo ano. Uma redução de 8.229 servidores.

*Participaram da checagem os jornalistas Dani Fechine, Dennison Vasconcelos, Diogo Almeida, Erickson Nogueira e Taiguara Rangel, e a estudante Giovanna Arruda.