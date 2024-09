Palpites da Copa Libertadores – River Plate x Colo-Colo, Atlético Mineiro x Fluminense, São Paulo x Botafogo, Peñarol x Flamengo

Por MRNews



Palpites dos Jogos da Copa Libertadores – 25 e 26 de Setembro de 2024

A Copa Libertadores palpites está chegando em sua fase decisiva, com partidas emocionantes programadas para os dias 25 e 26 de setembro. Este artigo traz uma análise das partidas que prometem agitar os torcedores e algumas previsões sobre os resultados. Todos os horários foram ajustados para o fuso horário de Brasília.

terça-feira, 24 de Setembro

21h30 – River Plate x Colo-Colo

O notícias do River Plate recebe o Colo-Colo no Estádio Monumental, em Buenos Aires, em um jogo que promete ser eletrizante. Na partida de ida, o River Plate levou a melhor, vencendo por 2 a 1 no Chile. A equipe argentina tem mostrado um desempenho sólido em casa, onde conta com uma torcida fervorosa e um histórico de vitórias em competições continentais.

A expectativa é que o River Plate domine a posse de bola e utilize seu forte meio-campo para criar oportunidades. Os chilenos do Colo-Colo, no entanto, não devem ser subestimados; eles têm qualidade e já mostraram que podem surpreender adversários mais fortes. Um empate 1 a 1 pode ser uma previsão razoável, já que o River Plate deve avançar no agregado, mas o Colo-Colo pode garantir um resultado honroso.

Palpite: River Plate 1-1 Colo-Colo (River Plate avança 3-2 no agregado)

Quarta-feira, 25 de Setembro

19 h – Atlético Mineiro x Fluminense

O Atlético Mineiro e o Fluminense se enfrentam no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo leva a vantagem do empate após um 1 a 1 no Maracanã. O Mineiro, jogando em casa, é conhecido por sua força e deve buscar a vitória desde o início. A equipe tem muitos talentos ofensivos, como Hulk e Ademir, que podem desestabilizar a defesa tricolor.

O Fluminense, por outro lado, tem uma defesa sólida e jogará com a necessidade de marcar gols. Um jogo aberto é esperado, com ambos os times criando oportunidades. O palpite é de um jogo emocionante, mas o Atlético Mineiro deve levar a melhor, vencendo por 2 a 1 e avançando para as semifinais.

Palpite: Atlético Mineiro 2-1 Fluminense (Atlético Mineiro avança 3-2 no agregado)

quarta-feira, 25 de Setembro

21h30 – São Paulo vs. Botafogo

O São Paulo enfrenta o Botafogo no Estádio do Morumbi em uma disputa acirrada. Na partida de ida, o São Paulo garantiu uma vitória magra por 1 a 0 no Engenhão, o que dá ao time da casa uma leve vantagem. Com a força de sua torcida, o São Paulo deve buscar um jogo ofensivo para ampliar a vantagem.

O notícias do Botafogo, conhecido por sua garra, tentará surpreender e buscar a virada, mas enfrenta um desafio em um Morumbi lotado. Um jogo bastante disputado é esperado, mas o São Paulo deve aproveitar o fator casa para sair com a vitória. Um palpite seguro seria um 2 a 0 a favor do São Paulo.

Palpite: São Paulo 2-0 Botafogo (São Paulo avança 3-0 no agregado)

quinta-feira, 26 de Setembro

19 h- Peñarol vs. Flamengo

A última partida da rodada traz Peñarol e Flamengo em um duelo decisivo no Estádio Campeón del Siglo. No primeiro jogo, o Peñarol saiu com uma vantagem importante ao vencer por 1 a 0 no Maracanã. Agora, o Flamengo terá que buscar a vitória a qualquer custo para avançar à próxima fase.

O Flamengo tem um elenco mais qualificado e já mostrou sua capacidade de reverter situações adversas. Com uma linha de ataque recheada de estrelas, como Gabi e Arrascaeta, a expectativa é de que o Mengão entre com tudo para buscar o resultado. No entanto, o Peñarol é forte em casa e pode causar dificuldades.

O palpite para este confronto é de uma vitória do Flamengo por 2 a 1, o que levaria a decisão para os pênaltis, dada a vantagem do Peñarol no agregado.

Palpite: Peñarol 1-2 Flamengo (Empate no agregado, Flamengo avança nos pênaltis)

Esses jogos prometem muito futebol de qualidade e emoção, e os torcedores certamente estarão na expectativa para ver seus times avançarem para a próxima fase da Copa Libertadores ao vivo com os Navios Brasileiros.

Outros jogos

