Prévia: Cruzeiro x Libertad – Previsão, Notícias do Time e Prováveis Escalações

O notícias do Cruzeiro receberá o Club notícias do Libertad do Paraguai no Estádio Mineirão na próxima sexta-feira para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana ao vivo. A equipe mineira chega com uma vantagem de 2 a 0, conquistada após dois gols no primeiro tempo no Estádio Defensores del Chaco, na semana passada.

Prévia da Partida

O Cruzeiro está em uma posição confortável após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Paraguai. Kaio Jorge abriu o placar aos 19 minutos, e Lautaro Díaz ampliou nos acréscimos do primeiro tempo, dando à Raposa uma vantagem sólida para o confronto de volta.

O time comandado por Fernando Diniz permaneceu invicto na Copa Sul-Americana quando marca primeiro, e a vitória no Paraguai foi apenas a segunda vez que conseguiu tal feito fora de casa nesta competição. No entanto, o Cruzeiro não conseguiu encontrar o caminho da vitória no último domingo, quando empatou sem gols contra o Cuiabá, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, resultado que deixou o time em sétimo lugar com 42 pontos.

Se evitar a derrota na sexta-feira, o Cruzeiro somará três jogos sem perder pela primeira vez desde julho. Além disso, a equipe mineira conta com um bom retrospecto em casa na Sul-Americana, onde venceu três e empatou uma de suas quatro partidas como mandante, marcando sete gols e sofrendo quatro.

Por outro lado, o Club Libertad de Daniel Garnero sofreu sua primeira derrota na competição desde que foi rebaixado da Copa Libertadores. Mesmo com maior posse de bola no primeiro confronto, o time paraguaio não conseguiu marcar, e agora terá que reverter o placar desfavorável para avançar às semifinais pela primeira vez desde 2021.

Libertad não perdeu em suas duas partidas fora de casa na Sul-Americana deste ano, com uma vitória e um empate, mas a equipe marcou apenas um gol nos dois jogos. Esse desempenho ofensivo não será suficiente contra o Cruzeiro, que mostrou força defensiva na competição.

Na última rodada do Clausura paraguaio, o Libertad venceu o Tacuary por 1 a 0, o que colocou o time na quarta posição com 19 pontos.

Forma Recente

Cruzeiro – Copa Sul-Americana: WWWLWW

Cruzeiro – Todas as Competições: LDWLWD

Club Libertad – Copa Sul-Americana: WDDWL

Club Libertad – Todas as Competições: WWDDWL

Notícias das Equipes

O Cruzeiro terá alguns desfalques importantes para esta partida. O atacante Rafael Silva está fora por uma lesão no joelho e só deve retornar no próximo mês, enquanto Vitinho segue afastado com uma lesão na coxa. Além disso, Juan Dinenno ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado e Japa está fora com uma fratura no pé. Walace, que está doente, é dúvida.

Pelo lado do Libertad, Héctor Villalba segue fora devido a uma ruptura no ligamento cruzado e não deve estar disponível para o jogo. A equipe paraguaia tem enfrentado dificuldades ofensivas na competição, marcando apenas quatro gols em cinco jogos.

Prováveis Escalações

Cruzeiro (4-3-3):

Cassio; William, Ivaldo, Villalba, Marlon; Henrique, Pereira, Romero; Kaio Jorge, Lautaro Díaz, Veron.

Club Libertad (4-2-3-1):

Martín Silva; Ramírez, Viera, Giménez, Espinoza; Martínez, Caballero, Lezcano; Fernández, Encina, Silva.

Palpite: Cruzeiro 2-1 Club Libertad (Cruzeiro avança por 4-1 no agregado)

O Cruzeiro tem demonstrado resiliência em casa na Sul-Americana e está em uma posição confortável para capitalizar a vantagem conquistada no jogo de ida. Com o Libertad lutando para encontrar o caminho do gol e enfrentando dificuldades defensivas, é provável que a equipe paraguaia sofra mais uma derrota, garantindo a classificação do Cruzeiro para as semifinais.