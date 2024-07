ASSISTIR Pouso Alegre x Patrocinense Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (06/07), PALPITES

A PARTIDA entre Pouso Alegre x Patrocinense válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (06/07) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Pouso Alegre Tenta Sobreviver na Série D do Brasileiro com Confronto Decisivo contra Patrocinense

O Pouso Alegre enfrenta o Patrocinense fora de casa neste sábado (6), às 16h, em Patrocínio (MG), buscando retomar o caminho das vitórias na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe está há quase dois meses sem vencer, somando oito jogos consecutivos sem triunfos. Apesar disso, o Pousão já venceu o rival de Patrocínio duas vezes este ano.

Situação Atual e Desfalques

Com apenas 9 pontos e ocupando a 7ª colocação do Grupo A7, o Pouso Alegre está distante da classificação, a sete pontos do Água Santa, que fecha o G-4, e tem apenas nove pontos em disputa. O técnico Cícero Júnior terá que lidar com dois desfalques importantes: o volante Pablo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Vicente, expulso no último jogo. No entanto, o atacante Josiel, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta ao time.

Histórico de Confrontos

Neste ano, o Pouso Alegre já venceu o Patrocinense por duas vezes. No Campeonato Mineiro, a vitória foi por 1 a 0, garantindo a permanência na elite do Mineiro e uma vaga no Troféu Inconfidência. No primeiro turno da Série D, o Pousão venceu por 4 a 1, em seu último triunfo na competição.

**Confrontos em 2024:**

– Campeonato Mineiro: Pouso Alegre 1 x 0 Patrocinense

– Série D (1º turno): Pouso Alegre 4 x 1 Patrocinense

Declarações dos Jogadores e Comissão Técnica

Alex Joaquim, gerente de futebol do Pouso Alegre, destacou a importância da partida:

> “Nós vamos, com todas as nossas forças, honrar a camisa do Pouso Alegre. Enquanto tivermos chances, vamos lutar até ver uma luz no fim do túnel. Temos um jogo decisivo contra o Patrocinense e precisamos da vitória para voltar ao campeonato e buscar a classificação.”

Guilherme, zagueiro e capitão da equipe, comentou sobre a situação complicada da equipe:

> “Infelizmente, vivemos de resultados e eles não vieram, mesmo quando jogamos bem. Estamos focados em fazer um bom jogo em Patrocínio e trazer os três pontos. Manteremos a esperança, mas sabemos que o principal é fazer a nossa parte nesses três jogos restantes.”

Próximos Passos

Se o Pouso Alegre vencer, mas Costa Rica-MG e Água Santa também vencerem suas partidas, o Pousão ficará matematicamente sem chances de classificação. A equipe precisa de uma combinação de resultados favoráveis para manter vivas as esperanças de avançar na Série D.

Acompanhe a Cobertura Completa da Série D

SERIE D, dedicado e também no grupo Série D da MRNews.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

Tags: #potiguardemossoro.com.br #santacruz #sousa #america-rn #BARRA #Cascavel #Hercílioluz #Maringá #pousoalegre #motoclub #trem #princesadesolimoes #Brasiliense #realbrasilia #Anápolis #aguasanta #lusa