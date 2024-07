Que horas começa Renacer e Os Outros?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 11/07.

Quinta-feira, 11/07/2024

Confira a programação completa da TV Globo para esta quinta-feira, 11 de julho de 2024, repleta de atrações imperdíveis para todos os gostos e idades. Desde as primeiras horas da manhã até a madrugada, a emissora traz entretenimento, informação e muita diversão.

04:00 – Hora Um

O *Hora Um* abre a programação do dia trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, atualizações do trânsito, previsão do tempo e muito mais.

06:00 – Bom Dia Praça

Os telejornais regionais apresentam as notícias mais relevantes para cada localidade, com foco em reportagens que interessam à comunidade.

08:30 – Bom Dia Brasil

O *Bom Dia Brasil* traz uma análise detalhada dos principais acontecimentos do dia, notícias nacionais e internacionais, com entrevistas e debates.

09:30 – Encontro com Patrícia Poeta

Patrícia Poeta comanda o *Encontro*, um programa que mistura debates sobre temas do cotidiano, entrevistas com personalidades e muita interatividade com o público.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga e Louro José apresentam o *Mais Você*, com receitas deliciosas, dicas de estilo de vida e entrevistas exclusivas.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

O telejornal local do meio-dia traz as principais notícias da manhã e presta serviços importantes à população.

13:00 – Globo Esporte

O *Globo Esporte* atualiza os fãs com as últimas novidades do mundo dos esportes, resultados de jogos, entrevistas e análises.

13:25 – Jornal Hoje

O *Jornal Hoje* traz uma cobertura completa dos acontecimentos do dia, com reportagens especiais e notícias ao vivo.

14:45 – Cheias de Charme

A novela *Cheias de Charme* segue encantando o público com a divertida e emocionante história das Empreguetes.

15:25 – Sessão da Tarde – Uma Razão para Vencer

Na *Sessão da Tarde*, o drama *Uma Razão para Vencer* conta a história de um time de vôlei que precisa superar a perda de uma estrela da equipe para continuar no campeonato. Um filme inspirador que promete emocionar o público.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

Reviva a emocionante história de amor entre Serena e Rafael em *Alma Gêmea*, no *Vale a Pena Ver de Novo*.

18:05 – No Rancho Fundo

O programa *No Rancho Fundo* traz histórias da vida no campo, receitas típicas e curiosidades sobre a vida rural.

18:45 – Praça TV – 2ª Edição

O telejornal local da noite apresenta as principais notícias do dia, com reportagens detalhadas e informações de serviço.

19:15 – Família é Tudo

A série *Família é Tudo* explora as dinâmicas e desafios de uma família moderna, com humor e emoção.

20:00 – Jornal Nacional

O *Jornal Nacional* é o principal telejornal do país, trazendo as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com análises e reportagens especiais.

20:35 – Renascer

A novela *Renascer* continua emocionando os telespectadores com suas tramas envolventes e personagens marcantes.

21:20 – Futebol

A noite de quinta-feira é dedicada ao futebol, com transmissão ao vivo de um jogo emocionante, trazendo toda a adrenalina e paixão pelo esporte.

23:30 – Segue o Jogo

Após o futebol, o *Segue o Jogo* traz análises e comentários sobre a partida, entrevistas com jogadores e técnicos.

23:45 – Jornal da Globo

O *Jornal da Globo* apresenta uma análise dos principais acontecimentos do dia, com reportagens, entrevistas e comentários.

00:35 – Conversa com Bial

Pedro Bial comanda o *Conversa com Bial*, um programa de entrevistas que recebe personalidades do Brasil e do mundo para bate-papos profundos e reveladores.

01:15 – Família é Tudo

A série *Família é Tudo* retorna com mais um episódio, explorando as relações familiares de forma divertida e tocante.

01:55 – Comédia Na Madruga I

A madrugada começa com muito humor no *Comédia Na Madruga*, trazendo os melhores momentos da comédia nacional e internacional.

02:40 – Comédia Na Madruga II

A programação de comédia continua, garantindo boas risadas para quem está acordado nas primeiras horas da manhã.

03:20 – Comédia Na Madruga III

Encerrando a madrugada, mais episódios de comédia para alegrar o fim da noite e início da manhã.

Aproveite a programação variada da TV Globo e não perca suas atrações favoritas!