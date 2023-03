Bola da vez no turismo

João Pessoa foi o destino mais vendido do Brasil pela operadora Azul Viagens em 2022

17/03/2023 | 18:30 | 24

A Azul Viagens – operadora de turismo oficial da Azul Linhas Aéreas – confirmou, nesta sexta-feira (17), que João Pessoa foi o destino brasileiro que mais cresceu em vendas em 2022. A empresa registrou crescimento de 61% no número de passageiros em relação ao ano anterior, resultado de um trabalho em conjunto entre a Azul, a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado.

O secretário de Turismo de João Pessoa (Setur), Daniel Rodrigues, destacou as ações desenvolvidas em parceria com o trade turístico que resultaram na realização de uma série de capacitações e premiação de agentes, roadshows e famtours, além de promoção do destino junto aos canais da empresa e a construção de produtos especiais.

De acordo com a Azul Viagens, nos trechos de voos dedicados saindo de Confins e Uberlândia, em Minas Gerais, e Viracopos, em Campinas (SP), a empresa registrou um aumento de 55% no número de assentos ocupados. “São números que atestam o resultado positivo, fruto da parceria com a Azul, que tem sido construída ao longo dos anos. Hoje, podemos afirmar que João Pessoa é a bola da vez no turismo, apresentando números que confirmam esse crescimento”, enfatizou o secretário.

Agente Tá On – Daniel Rodrigues disse ainda que esse trabalho será contínuo, pontuando que, a partir da próxima semana, a Secretaria de Turismo estará participando do projeto ‘Agente Tá On’, desenvolvido pela Azul Viagens, em São Paulo.

Nessa ação, os agentes de viagens participam de capacitação sobre o destino, com a participação da Setur, da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e dos hotéis, por meio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba (ABIH-PB). “É uma ação que amplia ainda mais a venda de roteiros para a capital paraibana e que tem trazido mais turistas para a nossa cidade”, afirmou.