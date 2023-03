Helicóptero Acauã é enviado para auxiliar a polícia do Rio Grande do Norte

Compartilhe















O helicóptero Acauã foi enviado nesta sexta-feira (17) para o Rio Grande do Norte para auxiliar o estado vizinho no combate à onda de ataques que vem sendo registrada desde terça-feira (14) e já chega ao quarto dia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança e Defesa Social do Governo da Paraíba.

O Acauã pertence ao estado da Paraíba e é usado em operações policiais de grande porte. Ele foi enviado para Natal e pelos próximos dias ficará à disposição do gabinete de crise que está tratando da questão.

Os ataques promovidos pelo crime organizado foi iniciado na madrugada de terça-feira (14) e desde então foram realizados incêndios a prédios públicos, veículos e estabelecimentos comerciais em diversos municípios potiguares.

Já são mais de 30 cidades afetadas pela onda de ataques realizados por grupos criminosos. Aulas foram suspensas em diversas cidades, inclusive na Paraíba. Isso porque surgiu o boato de que poderia haver represálias contra a Paraíba depois que um dos criminosos potiguares foi morto pela polícia paraibana quando tentava entrar no estado.

Não foi informado quantos dias o helicóptero ficará em território do Rio Grande do Norte.

