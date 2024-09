O cantor do Deep Purple um dia já foi Jesus Cristo

Foto/Reprodução.

O Deep Purple se apresentou na noite de domingo (15) no palco Sunset do Rock in Rio. O Deep Purple é uma das bandas mais longevas do rock, na estrada há mais de 50 anos.

O Deep Purple é uma das grandes bandas do rock. Faz, essencialmente, hard rock, rock pesado. Mas passa pelo metal, pelo blues e também pelo progressivo.

O primeiro álbum do Deep Purple – Shades of Deep Purple – é de 1968. O segundo – The Book of Taliesyn – é de 1969. Mas a fase de ouro começa em 1970.

De 1970 a 1975, o Deep Purple gravou sete discos essenciais. A saber: In Rock (1970), Fireball (1971), Machine Head (1972), Who Do We Think We Are (1973), Burn (1974), Stormbringer (1974) e Come Taste the Band (1975).

Entre eles, em 1972, há o duplo Made in Japan. É espetacular. Aparece frequentemente nas listas dos melhores álbuns ao vivo de rock de todos os tempos.

A formação clássica do Deep Purple é: Ian Gillan (vocal), Ritchie Blackmore (guitarra), Jon Lord (teclados), Roger Glover (baixo) e Ian Paice (bateria). Lord morreu em 2012.

Mas, nesse período áureo, houve substituições: do cantor Gillan por David Coverdale, do guitarrista Blackmore por Tommy Bolin e do baixista Glover por Glenn Hughes.

Atualmente, o Deep Purple atua com três integrantes da formação clássica (Gillan, Glover e Paice) acrescidos de Simon McBride na guitarra e Don Airey nos teclados.

O baixista Roger Glover está com 78 anos, e o baterista Ian Paice tem 76. Os dois músicos formam uma das melhores “cozinhas” do rock.

Ian Gillan, o cantor do Deep Purple, está com 79 anos. Na juventude, teve uma das vozes mais potentes do rock. Hoje, se esforça para chegar lá, mas é óbvio que não consegue.

A performance de Gillan não combina com a performance de um grande frontman do rock. Do jeito que se veste e se põe no palco, tem cara de tudo, menos de cantor de rock.

O que muita gente não sabe é que, além de cantor do Deep Purple, Ian Gillan já foi Jesus Cristo. Sim. Ele protagonizou a gravação original da ópera-rock Jesus Christ Superstar.

Jesus Christ Superstar é uma ópera-rock com músicas de Andrew Lloyd Webber e letras de Tim Rice. Fez muito sucesso nos anos 1970, tanto na Broadway quanto no cinema.

Antes de chegar aos palcos, Jesus Christ Superstar foi gravada em 1970 num disco duplo produzido na Inglaterra. Seus dois autores são britânicos.

O Deep Purple começava a deslanchar quando Ian Gillan foi convidado para fazer as partes de Jesus Cristo no registro original da ópera-rock.

A extensão de sua voz e os incríveis agudos que alcançava eram perfeitos para as músicas compostas pela dupla Andrew Lloy Webber e Tim Rice.

São inesquecíveis os seus gritos na cena em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, bem como o momento em que Jesus e Judas se confrontam na cena da última ceia.

O mais belo e dramático trecho de Jesus Christ Superstar é Gethsemane, quando Jesus questiona o Pai sobre seu destino, sozinho no horto das oliveiras.

Ian Gillan brilha em Gethsemane, do mesmo modo que Ted Neeley faria, três anos mais tarde, ao interpretar Jesus Cristo na versão cinematográfica dirigida por Norman Jewison.

Ian Gillan chegou a ser cogitado para fazer o personagem no cinema, mas suas exigências não eram compatíveis com o que a produção do filme tinha a oferecer.

O Deep Purple tem uma agenda cheia e fãs espalhados pelo mundo inteiro. Será que todos eles sabem que o cara que canta Smoke on the Water foi Jesus na ópera-rock Jesus Christ Superstar? Duvido.