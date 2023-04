Aniversário de Mangabeira

Prefeitura mantém ampla assistência básica e especializada em saúde no maior bairro da Capital

23/04/2023 | 08:00 | 87

O maior e mais populoso bairro da Capital, Mangabeira, completa 40 anos neste domingo (23). A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferece serviços básicos e especializados em saúde pública, que prestam assistência a uma população estimada de 81 mil habitantes.

Na Atenção Básica, o bairro conta atualmente com 07 unidades de saúde da família (USFs), que são: Integrada Cidade Verde; Integrada Mangabeira; Integrada Nova Aliança; Integrada Nova Esperança; Integrada Nova União; Integrada Quatro Estações e Integrada Verde Mares. Destas 07 unidades, Mangabeira conta com 27 equipes de saúde da família, que juntas prestam assistência a mais de 80 mil pessoas.

Complexo Hospitalar – O maior bairro de João Pessoa também possui um complexo hospitalar que atende a casos de urgência e emergência. O Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) é um hospital de portas abertas e realizou, somente no ano passado, uma média de 79 mil atendimentos nos setores de urgência e ambulatório. O serviço tem uma média de seis mil exames radiológicos a cada mês e os procedimentos gerais de urgência/aparelho gessado, tiveram uma média mensal de mil atendimentos.

O Complexo recebeu, no último mês de fevereiro, 194 novos equipamentos médico-hospitalares que estão proporcionando melhorias na assistência prestada aos pacientes.

Policlínica Municipal – Após recente reforma, a Policlínica Municipal de Mangabeira conta hoje com uma estrutura renovada e mais confortável para prestar um melhor atendimento à população de João Pessoa. Na unidade, são oferecidas diversas especialidades médicas e multiprofissionais. Para o prefeito Cícero Lucena o equipamento possui um significado especial, pois foi a primeira policlínica pública do País, inaugurada em sua segunda gestão à frente da Prefeitura de João Pessoa, no ano de 2004.

Assistência em Saúde Mental – O Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), que funciona no Complexo Hospitalar de Mangabeira, atende urgências e emergências psiquiátricas como surtos psicóticos, uso compulsivo ou abstinências de álcool e outras drogas, tentativa de suicídio, ansiedade e depressão aguda. Chegando ao serviço, o paciente é atendido por uma equipe multiprofissional formada por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras. O Pasm funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados.

Tratamento da dor – Ainda na área do Complexo Hospitalar de Mangabeira, a população encontra o Centro de Tratamento da Dor (Cendor). Lá, os pacientes com casos de dor crônica chegam encaminhados ao serviço por meio das unidades de saúde da família (USFs), passando pela regulação municipal até chegar ao atendimento na unidade especializada. Após essas etapas, a triagem interna do Cendor define o tipo de tratamento voltado a cada caso específico.

Saúde Bucal – Dentre os serviços de saúde especializada, a população de Mangabeira tem disponível o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O serviço foi modernizado e entregue no segundo semestre oferecendo atendimento em odontologia 24 horas por dia para casos de urgência e emergência. Após passar por obras de reparo e adaptação, o local conta com oito consultórios odontológicos e novos equipamentos, incluindo cadeiras e aparelhos odontológicos, possibilitando que a população tenha acesso a uma assistência especializada em odontologia.