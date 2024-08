João Pedro e Sandra Se Reencontram e Recebem a visita de Maria Santa em “Renascer”

Por MRNews



**João Pedro e Sandra Se Reencontram e Recebem a Bênção de Maria Santa em “Renascer”**

As tensões entre os irmãos Inocêncio têm causado profundas fissuras na relação entre João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio), especialmente após os últimos conflitos na fazenda. Em “Renascer”, os próximos capítulos prometem trazer um alívio emocional para o casal, que finalmente encontrará a paz e o entendimento que tanto buscavam, culminando em um emocionante reencontro abençoado por Maria Santa (Duda Santos).

**O Pedido de Ajuda de João Pedro**

Em uma tentativa desesperada de consertar sua vida e recuperar o amor de Sandra, João Pedro decide buscar conforto e orientação no lugar que sempre foi especial para eles: a cachoeira. Este local, símbolo de tantos momentos importantes, torna-se o cenário de uma oração sincera e tocante, onde ele clama pela ajuda de sua mãe falecida.

João Pedro, com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas, ajoelha-se nas águas, imitando o gesto que seu pai havia feito anos atrás. Ele lança sua aliança no rio, em um ato simbólico de entrega e esperança. “Eu me ajoelho aqui, minha mãe… assim como essa terra aceitou a alma dele… eu quero que essas águas aceitem meu pedido… e levem embora toda minha dor”, ele suplica, em um momento que captura toda a essência do drama familiar que tem consumido sua vida.

**O Reencontro na Cachoeira**

Enquanto isso, Sandra, também lutando contra seus próprios sentimentos, monta em seu cavalo e cavalga sem rumo definido, até que seus pensamentos a conduzem de volta à cachoeira. Ao chegar, ela percebe que João Pedro está sem a aliança, o que desperta um misto de tristeza e esperança em seu coração.

“Não tem por que usar uma aliança sozinho”, diz João, refletindo sobre o significado que aquele anel tinha para ambos.

Sandra, tocada pela sinceridade de João, pergunta se aquele seria mais um adeus. Porém, João, com a clareza que a reflexão lhe trouxe, afirma que a decisão cabe a ela, pois ele já tem certeza de seu desejo: “Eu quero você, Sandra… desde a primeira vez que estivemos aqui.”

**A Proposta de Novo Casamento**

João então faz uma proposta que carrega todo o simbolismo do local: “Você aceita se casar de novo comigo?”. A pergunta, carregada de amor e redenção, reflete o desejo de João de deixar para trás todas as mágoas e começar uma nova vida ao lado de Sandra.

“Eu quero me reencontrar com você todos os dias da minha vida, João Pedro”, responde Sandra, correndo para os braços do amado. Em um gesto de total entrega, ela declara que não precisa de nada além dele: “Não preciso de aliança… nem de passado… nem de nada… só preciso de você!”

**A Bênção de Maria Santa**

Enquanto o casal celebra seu amor renovado, uma presença espiritual abençoa a união. Maria Santa, observando de longe, oferece sua aprovação silenciosa ao casal, dando-lhes a força necessária para enfrentar os desafios que virão.

Nas águas da cachoeira, as alianças de João e Sandra se unem, representando a união de suas almas e o recomeço de uma nova fase em suas vidas.

Não perca as emoções de “Renascer” e acompanhe os próximos capítulos desta emocionante história de amor e redenção!

Renascer: Lilith desvenda seu passado e encontra seu pai biológico

Na novela das nove da Globo, *Renascer*, a personagem Lilith (interpretada por Lucy Alves) passa por uma fase de grandes revelações e transformações em sua vida. Após iniciar um relacionamento intenso com Zinha (Samantha Jones), Lilith mergulha em uma investigação sobre seu passado, desencadeando uma descoberta inesperada que mudará tudo.

**O Romance e a Descoberta**

Apaixonada por Zinha, Lilith vive um momento de felicidade e intimidade ao lado da nova namorada. No entanto, sua curiosidade sobre suas origens a leva a buscar respostas sobre sua família. Com a ajuda de uma amiga de João Pedro (Juan Paiva), Lilith começa a desvendar os mistérios que envolvem sua história de vida.

Durante essa investigação, Lilith descobre que sua mãe, Jacutinga (Juliana Paes), teve um romance no passado com um homem misterioso, que acabou entregando a filha para ser criada por outra mulher. Essa revelação desperta ainda mais o desejo de Lilith de conhecer suas raízes.

**A Verdade Vem à Tona**

Determinada a descobrir a verdade, Lilith busca a ajuda de Norberto (Matheus Nachtergaele), o dono da venda local e uma figura importante na vila. O que Lilith não esperava era que a resposta estivesse tão próxima. Norberto, ao investigar o passado de Jacutinga, faz uma descoberta chocante: ele é o pai biológico de Lilith.

Surpresa e emocionada, Lilith decide confirmar essa revelação com um exame de DNA. Com o resultado positivo, Norberto revela toda a verdade à filha, unindo-os em um laço que ambos jamais imaginaram ser possível.

**Uma Nova Fase na Vida de Lilith**

Após a revelação, Lilith decide ficar na vila, ao lado de seu pai recém-descoberto e de Zinha. Ela assume a administração do antigo bordel da vila, tornando-se sócia de Dona Patroa (Camila Morgado). Essa nova fase em sua vida traz consigo a força para enfrentar os desafios que estão por vir, agora com a família unida e ao lado da mulher que ama.

*Renascer* continua a surpreender o público com suas reviravoltas emocionantes e tramas envolventes, e a jornada de Lilith promete ser uma das mais marcantes da novela.

Renascer: Eliana Manipula Egídio até o Fim, Deixando-o na Dúvida sobre a Paternidade

Nos próximos capítulos do remake de *Renascer*, Eliana (Sophie Charlotte) continuará a manipular as circunstâncias a seu favor, envolvendo Egídio (Vladimir Brichta) em uma trama de mentiras e interesses ocultos. A personagem, que mantém um relacionamento ambíguo com Egídio e Damião (Xamã), usa a dúvida sobre a paternidade de seu filho como uma ferramenta para garantir a sua segurança financeira. Embora Egídio acredite ser o pai da criança, Eliana também teve um envolvimento com Damião no mesmo período, deixando a verdadeira paternidade em aberto.

Essa incerteza é um elemento crucial na estratégia de Eliana, que visa assegurar uma parte considerável da fortuna de Egídio. Mesmo diante da iminente morte do vilão — que, se seguir o roteiro da versão original de 1993, será assassinado por Mariana (Theresa Fonseca) e Zinha (Samantha Jones) para proteger José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva) —, Eliana mantém o segredo. A novela, que já instigou o público na década de 1990 com o mistério não resolvido da paternidade do filho de Eliana, promete repetir o suspense, agora com a possibilidade de um teste de DNA, algo que Eliana evita, temendo que Damião seja o verdadeiro pai.

A tensão aumenta quando Mariana confronta Eliana sobre o assunto. A ex-modelo, de forma categórica, insiste que, “para todos os efeitos”, o filho é um Coutinho legítimo, reforçando sua determinação em garantir um futuro financeiramente seguro através da fortuna de Egídio. No entanto, Egídio começa a desconfiar da paternidade e questiona Eliana, mas, antes que ele possa descobrir a verdade, sua vida é interrompida. Eliana, manipuladora até o fim, deixa Egídio morrer com a maior dúvida de sua vida, assegurando assim a sua própria vantagem.

Essa trama intensa e cheia de reviravoltas promete manter os telespectadores presos à tela, enquanto o destino de Eliana e seu filho permanece envolto em mistério.

Renascer: Fora da Garrafa, Cramulhão Sofre Sangramento e é Devorado ao Mesmo Tempo que Tião Escapa da Morte

Os fãs do remake de “Renascer” da TV Globo estão prestes a testemunhar um dos momentos mais intensos e sobrenaturais da novela. Nos próximos capítulos, uma reviravolta surpreendente marcará a trama, envolvendo eventos místicos que colocarão à prova o destino dos personagens principais.

De acordo com Márcia Pereira, colunista do Notícias da TV, o episódio que será exibido no dia 24 de agosto trará um confronto direto entre Joana (Alice Carvalho) e forças ocultas que têm atormentado sua vida e a de seu marido, Tião Galinha (Irandhir Santos).

**Cramulhão é Devorado por Galinhas**

A cena começa com Joana desesperada, lutando para respirar enquanto segura a garrafa que contém o cramulhãozinho, um presente amaldiçoado de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Joana acredita que este objeto é a fonte de todo o mal que tem caído sobre sua família. Em um momento de desespero, ela destampa a garrafa, liberando o ar que tanto precisava, como se estivesse abrindo uma “caixa de Pandora”. Porém, ao contrário de liberar desgraças, o gesto a faz recuperar a respiração.

Num acesso de fúria, Joana estraçalha a garrafa no chão, e o cramulhãozinho começa a sangrar, reforçando sua natureza sobrenatural. Sem a proteção da garrafa, o pequeno ser é devorado pelas galinhas, incluindo a infame Pretinha, criando uma cena bizarra e assustadora.

**Joana Encontra Alimento que Salva Tião Galinha da Morte**

No momento em que a garrafa é destruída, José Inocêncio acorda subitamente, como se algo vital tivesse sido arrancado de seu ser, adicionando um toque de misticismo à narrativa. Logo após, Joana persegue um bode preto com olhos de fogo pela mata, uma imagem carregada de simbolismo, representando a eterna batalha entre o bem e o mal.

Essa perseguição a leva até um canteiro plantado por Tião nas terras invadidas, onde ela descobre uma grande quantidade de alimentos. Esses alimentos são a chave para salvar Tião, que está na cadeia fazendo greve de fome, recusando-se a comer qualquer coisa que não tenha sido fruto de seu próprio trabalho. Joana, então, leva esses alimentos para Tião, salvando-o da morte iminente.

Essa sequência dramática e repleta de misticismo promete ser um dos momentos mais marcantes da novela, trazendo à tona o poder das forças sobrenaturais e a luta incansável dos personagens para sobreviver e proteger aqueles que amam.

Renascer: Essas São as Atitudes que Transformam Damião no Protagonista da História

Em “Renascer”, a novela das nove da Globo, Damião, interpretado por Xamã, se destaca como um dos personagens mais fascinantes e complexos da trama. Originalmente um jagunço e braço direito de Egídio (Vladimir Brichta), Damião surpreende ao mostrar que, apesar de sua proximidade com o vilão, suas ações são guiadas por princípios de lealdade e honra, e não pela crueldade.

A Lealdade de Damião

Desde o início, Damião demonstra uma lealdade inabalável, não a Egídio, mas a Eliana (Sophie Charlotte) e ao filho dela. Esse compromisso com a família de Eliana é o que o impede de se envolver em atos de violência e crueldade. Damião deixa claro que sua missão não é deprimir ou atacar o Coronel ou qualquer membro de sua família, mas sim proteger aqueles que ele ama. Essa atitude é crucial para a construção de seu papel como protagonista na novela.

Resistência à Violência

Damião também se destaca ao se recusar a atacar os trabalhadores sem-terra, que são liderados por Joaninha (Alice Carvalho) após a saída de Tião (Irandhir Santos). Em vez de seguir as ordens de Egídio, Damião opta por ajudar Joaninha e os trabalhadores, mostrando sua verdadeira natureza generosa e compassiva. Essa resistência à violência é um ponto de virada na trama, evidenciando sua evolução como personagem.

**Um Herói em Ascensão**

Ao longo da novela, Damião começa a questionar suas escolhas e a influência que Egídio exerce sobre ele. Sua jornada de redenção o leva a confrontar Egídio, e, eventualmente, ele assume um papel central na queda do coronel. Esse confronto não é apenas físico, mas também moral, marcando a transformação de Damião de jagunço para herói.

**A Conquista de Seus Sonhos**

Com a queda de Egídio, Damião finalmente realiza seu grande sonho: assumir a paternidade do filho de Eliana e construir uma vida ao lado dela. Sua evolução ao longo da novela não é apenas uma jornada pessoal de redenção, mas também uma luta pela justiça e pelo bem-estar daqueles que ele ama.

Damião se consolida como protagonista ao longo de “Renascer” por meio de suas ações corajosas e seu compromisso com a justiça. Sua trajetória é uma das mais impactantes da novela, mostrando que, mesmo em meio à adversidade, é possível escolher o caminho da honra e do amor. Com essa transformação, Damião se torna um dos personagens mais inesquecíveis da trama.

Renascer: Morena Desvenda Segredo de Lu e Muda o Destino da Trama

Na novela das nove da Globo, *Renascer*, a professora Lu (interpretada por Eli Ferreira) se revelou uma personagem intrigante e cheia de mistérios. Desde sua chegada ao vilarejo, Lu sempre se mostrou discreta sobre sua vida amorosa, preferindo manter seu passado e emoções guardados a sete chaves. Porém, essa aura de mistério está prestes a ser desvendada, e tudo graças à percepção aguçada de Morena (Ana Cecília Costa).

Nos próximos capítulos, a trama tomará um rumo surpreendente quando Lu, que recentemente viveu um breve romance com Bento (Marcello Melo Jr), se aproximar cada vez mais do Pastor Lívio (Breno da Matta). Essa nova dinâmica entre a professora e o pastor não passará despercebida por Morena, que começa a suspeitar que há algo mais profundo entre os dois. Morena, sempre atenta e perspicaz, descobre um segredo sobre Lu que mudará completamente o curso da história, levando a um desfecho inédito e inesperado para a trama. Enquanto o público aguarda ansiosamente por essas revelações, fica claro que *Renascer* continua surpreendendo com suas reviravoltas e personagens complexos.

Revelação Impactante em “Renascer”: Lilith Confessa Ser Filha de Jacutinga e Abala a Vida de Morena

Nos próximos capítulos do remake de “Renascer”, os espectadores serão surpreendidos por uma revelação que promete abalar profundamente a vida de Morena (Ana Cecília Costa). Lilith (Lucy Alves), que recentemente começou um relacionamento com Zinha (Samantha Jones), traz à tona uma conexão familiar inesperada e cheia de emoção. Lilith revela ser filha de Jacutinga (Juliana Paes), o que a torna irmã de consideração de Morena, já que Jacutinga era vista por Morena como uma figura materna.

A revelação se dá quando Morena vai ao casarão para confrontar Lilith sobre seu envolvimento com Zinha. Durante a conversa, Lilith expressa seu desejo de evitar conflitos, mas acaba revelando sua ligação com Jacutinga. A notícia deixa Morena perplexa, forçando-a a reavaliar seu passado e a forte ligação que tinha com Jacutinga. Enquanto Morena tenta processar essa nova informação, Lilith revela que nunca teve a chance de conhecer sua mãe, pois foi criada por sua avó, ampliando o drama e as complexidades das relações familiares na trama.

**Mistério no Ar: Nova Personagem Lilith Pode Ser Filha de Jacutinga em “Renascer”**

O remake da novela **”Renascer”** continua a surpreender seus telespectadores com reviravoltas intrigantes. Nos próximos capítulos, a personagem **Lilith (interpretada por Lucy Alves)**, uma misteriosa forasteira, chega à Vila com uma conexão emocional inexplicável ao local. Desde sua entrada, Lilith levanta suspeitas sobre sua verdadeira identidade, especialmente em relação à icônica personagem **Jacutinga (interpretada por Juliana Paes)**.

**Pistas sobre a Origem de Lilith**

De acordo com informações da colunista **Carla Bittencourt**, do **Notícias da TV**, o autor **Bruno Luperi** inseriu de forma sutil no roteiro pistas que sugerem que Lilith pode ser a filha desconhecida de Jacutinga. Essas pistas começam a se desenrolar na cena em que Lilith chega à Vila e demonstra uma forte ligação emocional com o ambiente e a casa onde Jacutinga viveu.

**Conexão com Norberto**

A chegada de Lilith não passa despercebida por **Norberto (interpretado por Matheus Nachtergaele)**, que ainda guarda profundas memórias de Jacutinga. A proximidade entre Norberto e Lilith cresce à medida que compartilham lembranças e dores relacionadas à vida de Jacutinga. Norberto começa a desconfiar que a fascinação de Lilith pela casa e pelas histórias locais esconde algo mais profundo, potencialmente revelando uma verdade surpreendente sobre sua origem.

**Inovação no Remake**

Essa trama de Lilith é uma adição inédita ao remake de “Renascer”. Na versão original de 1993, Norberto não teve contato com uma possível filha de Jacutinga, tornando essa nova trama um elemento de mistério e inovação que promete prender a atenção dos fãs da novela.

Com essa revelação, “Renascer” caminha para mais uma semana de grandes emoções, enquanto os telespectadores aguardam ansiosamente para descobrir se Lilith realmente é a herdeira de Jacutinga e como essa revelação impactará a vida dos personagens na Vila.

**Continue acompanhando “Renascer” para mais emoções e revelações surpreendentes.**

Bomba em Renascer: Inácia Some com Jequitibá e Salva a Vida de José Inocêncio

No próximo capítulo de Renascer, que vai ao ar na terça-feira (6), os telespectadores da novela das nove da Globo serão surpreendidos por uma cena repleta de misticismo e emoção. José Inocêncio (Marcos Palmeira), consumido pela saudade de sua amada Maria Santa (Duda Santos) e pelos dilemas sobre seu futuro, toma uma decisão que quase o leva a um encontro fatal com seu destino.

Inocêncio Decide Arrancar o Facão

Na busca de reencontrar Maria Santa no além, Inocêncio decide remover o facão cravado aos pés do jequitibá-rei, acreditando que assim aceleraria seu encontro com a morte. Dispensa seu cavalo e caminha sozinho na mata, em uma jornada simbólica em direção ao que ele acredita ser seu fim. Inácia (Edvana Carvalho), sempre protetora, realiza um ritual de proteção, usando insumos específicos para uma reza, com o objetivo de preservar a vida de Inocêncio. Ao chegar ao local onde o facão deveria estar, Inocêncio se depara com o inexplicável desaparecimento do jequitibá, uma experiência sobrenatural que salva sua vida inadvertidamente. Ao retornar para casa, ele relata a experiência para Inácia, que disfarça sua satisfação ao saber que o ritual funcionou.

Gabriel Medina: Salário Anual e Patrimônio

Gabriel Medina chegou a Paris como favorito na disputa do surfe e confirmou o favoritismo. Com um patrimônio impressionante de mais de R$ 100 milhões, o surfista brasileiro é um dos atletas mais bem pagos do mundo no esporte. Seu sucesso é resultado de anos de dedicação, vitórias em campeonatos e contratos com patrocinadores de peso.

Anualmente, o faturamento de Medina pode chegar a R$ 11 milhões, combinando prêmios de competições e receitas de campanhas publicitárias. Sua influência no mundo do surfe é significativa, e ele é valorizado tanto por sua habilidade nas ondas quanto por sua presença carismática fora delas. Com milhões de seguidores nas redes sociais e conexões com figuras famosas como Neymar, Medina se destaca como um dos maiores nomes do surfe e um dos atletas brasileiros mais bem-sucedidos financeiramente.

Rebeca Andrade conquista ouro no solo em Paris 2024, superando Simone Biles

Na final do solo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Rebeca Andrade brilhou ao conquistar a medalha de ouro com uma pontuação de 14,166, superando a americana Simone Biles, que ficou com 14,133. Esta vitória marca um momento histórico para a ginasta brasileira e reafirma sua posição entre as melhores do mundo.

**Desempenho impressionante**

Rebeca Andrade apresentou uma rotina impecável, que combinou precisão técnica, execução perfeita e uma coreografia envolvente. Sua performance lhe rendeu 14,166 pontos, apenas 0,033 a mais que Simone Biles, uma das ginastas mais condecoradas da história. A disputa acirrada manteve os espectadores na ponta de suas cadeiras até o último momento.

**Premiação e reconhecimento**

Além da glória olímpica, Rebeca Andrade também será recompensada financeiramente. Os medalhistas de ouro em esportes individuais em Paris 2024 receberão R$ 350 mil do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Em casos de esportes de grupo (dois a seis atletas) e coletivos (sete ou mais atletas), a premiação é dividida entre os participantes.

**Impacto no esporte brasileiro**

A vitória de Rebeca Andrade é um marco significativo para o esporte brasileiro, especialmente na ginástica artística, um campo tradicionalmente dominado por potências como os Estados Unidos e a Rússia. Seu sucesso inspirará uma nova geração de atletas e destacará a importância do investimento e apoio ao esporte no Brasil.

**Reflexão final**

Rebeca Andrade não apenas trouxe uma medalha de ouro para o Brasil, mas também mostrou que com dedicação, talento e apoio adequado, os atletas brasileiros podem alcançar o topo do pódio nas competições mais prestigiadas do mundo. Sua vitória em Paris 2024 será lembrada como um dos grandes momentos do esporte brasileiro.

—

O Salário da Ginasta Rebeca Andrade: Brilho e Conquistas nos Jogos Olímpicos de Paris

Rebeca Andrade continua a brilhar no cenário olímpico, consolidando-se como uma das atletas mais bem-sucedidas do Brasil. Além de suas conquistas esportivas, Rebeca tem atraído a atenção pelo seu salário e patrocínios, refletindo sua importância no esporte e na mídia.

Salário no Flamengo

Em 2021, Rebeca renovou seu contrato com o Flamengo, onde recebe um salário mensal de aproximadamente R$ 20 mil. Este valor é um reconhecimento do seu talento e das suas contribuições para a ginástica artística brasileira. O Flamengo é um dos principais clubes do país, abrigando muitas das atletas de destaque, e Rebeca é uma das estrelas mais brilhantes deste time.

Bolsa Atleta

Além do salário do clube, Rebeca Andrade também recebe a Bolsa Atleta do governo brasileiro. Esta bolsa, destinada a apoiar atletas de alto rendimento, varia de R$ 5 mil a R$ 15 mil para aqueles que alcançam pódios em competições internacionais. Embora o valor exato recebido por Rebeca não tenha sido divulgado, sabe-se que ela é beneficiária deste importante suporte financeiro.

Patrocínios e Parcerias

Rebeca Andrade também é um ícone fora dos ginásios, atraindo o interesse de várias marcas. Atualmente, ela possui contratos de patrocínio com cerca de 12 empresas, gerando um faturamento anual de aproximadamente R$ 400 mil. Esses patrocínios não apenas reconhecem seu desempenho esportivo, mas também sua influência e inspiração como figura pública.

Prêmios em Dinheiro

Nas Olimpíadas de Paris 2024, Rebeca já conquistou uma medalha de bronze na categoria de equipes e uma medalha de prata no individual geral. Essas conquistas representam um faturamento de R$ 266 mil pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Com mais finais individuais pela frente, Rebeca tem a oportunidade de aumentar ainda mais esse montante e solidificar seu legado no esporte.

Conclusão

Rebeca Andrade é um exemplo de dedicação e sucesso, tanto dentro quanto fora dos ginásios. Seu salário no Flamengo, a Bolsa Atleta, os patrocínios e os prêmios em dinheiro refletem não apenas suas conquistas esportivas, mas também seu impacto como ícone cultural. Com sua trajetória brilhante, Rebeca continua a inspirar jovens atletas e a levar o nome do Brasil ao topo do cenário esportivo mundial.

Ginástica Artística Feminina Brasileira Faz História com Medalha de Bronze em Paris 2024**

Uma conquista histórica marcou os Jogos Olímpicos de Paris 2024: a equipe brasileira de ginástica artística feminina garantiu a primeira medalha de bronze da modalidade para o país. Este feito inédito foi alcançado por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane dos Santos, consolidando o Brasil como uma potência emergente na ginástica mundial.

**Desempenho Notável na Final por Equipes**

Durante a competição, as brasileiras se destacaram, permanecendo na 5ª e 6ª posições até a última apresentação no aparelho de salto. Foi neste momento que Flávia Saraiva e Rebeca Andrade brilharam, executando performances impecáveis que elevaram o Brasil ao terceiro lugar, superando a equipe da Grã-Bretanha. A medalha de bronze foi uma grande vitória para o esporte brasileiro, simbolizando superação e excelência.

**Premiação e Reconhecimento**

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) reconheceu o feito extraordinário das atletas e anunciou um aumento significativo nas premiações para os medalhistas dos Jogos de Paris. Cada integrante da equipe de ginástica receberá R$ 280 mil, um valor 40% maior do que o oferecido nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Essa quantia reflete a valorização do esporte e o incentivo para futuras gerações de ginastas.

**Impacto e Futuro**

A conquista do bronze pelas meninas da ginástica não só é um marco histórico, mas também uma inspiração para jovens atletas em todo o Brasil. Rebeca Andrade, que já é um nome consagrado no esporte, ao lado de suas companheiras, demonstrou resiliência e habilidade, solidificando o papel do Brasil na elite da ginástica mundial. Esta medalha de bronze é mais do que um troféu; é um símbolo de esperança e um catalisador para o crescimento do esporte no país.

**Rayssa Leal Conquista Bronze em Paris-2024 e Recebe Prêmio alto**

**Conquista Olímpica**

Rayssa Leal, conhecida como a “Fadinha do Skate,” alcançou mais um marco em sua promissora carreira ao conquistar a medalha de bronze na modalidade de skate street durante as Olimpíadas de Paris-2024. Aos 16 anos, Rayssa já acumula uma série de títulos e se destaca como uma das principais skatistas do mundo. Este é o segundo pódio olímpico da jovem, que havia conquistado a prata em Tóquio-2020.

**Premiação**

Pela sua conquista, Rayssa Leal foi premiada com R$ 140 mil, de acordo com a tabela de premiações para medalhistas olímpicos brasileiros. O valor é destinado para incentivar e recompensar os atletas por suas performances. Para efeito de comparação, a premiação para medalhas de ouro é de R$ 350 mil, enquanto a prata é recompensada com R$ 210 mil.

**Trajetória de Sucesso**

Rayssa começou a andar de skate aos seis anos e ganhou notoriedade após um vídeo dela realizando a manobra “heelflip” vestida de fada se tornar viral nas redes sociais. A partir de então, a jovem foi carinhosamente apelidada de “Fadinha do Skate” e seguiu acumulando conquistas. Em 2019, ela fez história ao se tornar a atleta mais jovem a conquistar uma medalha em uma etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS), e no mesmo ano venceu o Oi STU Open.

**Celebrando a Vitória**

A vitória de Rayssa em Paris-2024 foi amplamente celebrada nas redes sociais, com muitos admiradores e colegas de esporte parabenizando a jovem skatista por mais uma conquista significativa em sua carreira.

Prêmios em Dinheiro para Atletas Brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou os valores das premiações para os atletas que conquistarem medalhas. Em uma medida de equidade, garantida pela nova Lei Geral de Esportes, tanto homens quanto mulheres receberão os mesmos valores por suas conquistas.

O Brasil enviará uma delegação de 277 atletas, com um número recorde de participantes mulheres, resultado também da ausência da seleção masculina de futebol. Esta é a primeira vez que as mulheres são maioria na equipe brasileira em uma edição dos Jogos Olímpicos.

**Valores das Premiações**

Os atletas que conquistarem medalhas individuais serão recompensados da seguinte forma:

– **Ouro:** R$ 350 mil

– **Prata:** R$ 210 mil

– **Bronze:** R$ 140 mil

Para os esportes coletivos, o valor total da premiação será ajustado com base no número de participantes da equipe, embora os detalhes específicos desses ajustes ainda não tenham sido divulgados.

**Outras Premiações**

Além das premiações do COB, algumas federações específicas, como a Confederação Brasileira de Boxe, oferecerão prêmios adicionais para seus atletas medalhistas. Esses incentivos visam motivar ainda mais os atletas em suas respectivas modalidades.

Este anúncio reflete o compromisso do COB com a valorização dos atletas e a promoção da igualdade de gênero no esporte, garantindo que todos os medalhistas sejam recompensados de forma justa por suas conquistas.

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 30/07.

Terça-feira, 30/07/2024

04:00 Olimpíadas de Paris 2024

05:00 Hora Um

06:00 Olimpíadas de Paris 2024

08:10 Bom Dia Praça

09:00 Bom Dia Brasil

09:50 Olimpíadas de Paris 2024

10:50 Olimpíadas de Paris 2024

12:10 Praça TV – 1ª Edição

12:50 Globo Esporte

13:15 Olimpíadas de Paris 2024

15:30 Jornal Hoje

15:50 Olimpíadas de Paris 2024

18:30 No Rancho Fundo

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Central Olímpica

23:15 Profissão Repórter

23:55 Jornal da Globo

00:45 Conversa com Bial

01:25 Família é Tudo

02:10 Comédia Na Madruga I

**Programação Globo – Terça-feira, 30/07/2024**

A programação da Globo para terça-feira, 30 de julho de 2024, está repleta de eventos esportivos e atrações variadas para todos os gostos. Confira os destaques do dia:

**Manhã Esportiva e Informativa**

– **04:00 – Olimpíadas de Paris 2024:** O dia começa com as transmissões dos eventos das Olimpíadas de Paris 2024, proporcionando uma cobertura completa das competições e performances dos atletas brasileiros.

– **05:00 – Hora Um:** O telejornal matutino traz as primeiras notícias do dia, com destaques do Brasil e do mundo.

– **06:00 – Olimpíadas de Paris 2024:** A cobertura dos jogos olímpicos continua, mostrando as competições mais emocionantes.

– **08:10 – Bom Dia Praça:** Noticiário regional com foco nas principais notícias locais.

– **09:00 – Bom Dia Brasil:** Análise das notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com enfoque em política, economia e atualidades.

**Tarde de Esportes e Informação**

– **09:50 – Olimpíadas de Paris 2024:** Novas disputas olímpicas são transmitidas, destacando o desempenho dos atletas.

– **10:50 – Olimpíadas de Paris 2024:** Continuação da cobertura ao vivo das Olimpíadas.

– **12:10 – Praça TV – 1ª Edição:** Noticiário local com informações importantes para a região.

– **12:50 – Globo Esporte:** Análises e novidades sobre o mundo dos esportes, com destaque para os resultados das Olimpíadas.

– **13:15 – Olimpíadas de Paris 2024:** Mais competições e momentos emocionantes direto de Paris.

– **15:30 – Jornal Hoje:** Notícias nacionais e internacionais, com reportagens especiais e análises.

– **15:50 – Olimpíadas de Paris 2024:** Acompanhe mais provas e disputas olímpicas.

**Noite de Entretenimento e Jornalismo**

– **18:30 – No Rancho Fundo:** Programa de variedades com temas rurais e de tradição.

– **19:15 – Praça TV – 2ª Edição:** Mais notícias locais, cobrindo os principais acontecimentos do dia.

– **19:40 – Família é Tudo:** Série que aborda as dinâmicas familiares com muito humor e emoção.

– **20:30 – Jornal Nacional:** O principal telejornal do país, trazendo um resumo das notícias mais importantes do Brasil e do mundo.

– **21:20 – Renascer:** Capítulo inédito da novela das nove, com tramas emocionantes e revelações surpreendentes.

– **22:25 – Central Olímpica:** Análise e destaques dos resultados e performances dos atletas nas Olimpíadas.

– **23:15 – Profissão Repórter:** Reportagens investigativas e histórias de grande impacto.

– **23:55 – Jornal da Globo:** Análise das notícias do dia e temas relevantes.

– **00:45 – Conversa com Bial:** Entrevistas com personalidades do momento e discussões sobre temas contemporâneos.

– **01:25 – Família é Tudo:** Reprise do episódio da série exibido anteriormente.

– **02:10 – Comédia Na Madruga I:** Humor para encerrar a noite com leveza.

Essa programação diversificada promete um dia repleto de informações, esportes e entretenimento para todos os públicos. Fique ligado e não perca as emoções das Olimpíadas e dos demais programas!

