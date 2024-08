Estrela da Casa – quem ganhou a Prova da Imunidade de hoje (13/08)

Por MRNews



Estrela da Casa: Início Empolgante com Prova de Imunidade e Dinâmicas Exclusivas

O reality show “Estrela da Casa“, novo projeto da TV Globo, estreou com grande expectativa na terça-feira, 13 de agosto de 2024. Com 14 artistas confinados, o programa promete um prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê nacional. No primeiro dia, os participantes enfrentaram uma prova de imunidade, um indicativo de como a competição será intensa e cheia de desafios desde o início.

A dinâmica do “Estrela da Casa” é estruturada em três partes principais: Festival, Batalha e Duelo. O “Festival” é o ponto alto do programa, proporcionando aos participantes a chance de se apresentar em um palco profissional com plateia. O acesso ao Festival é reservado para o “Hitmaker”, que tem o single mais ouvido, e para os vencedores das provas semanais, como a “Estrela da Semana” e o “Dono do Palco”. Além disso, há três vagas adicionais para cantores que estão na iminência de serem eliminados.

A “Batalha” funciona de maneira semelhante ao tradicional “Paredão” de outros reality shows. Toda quinta-feira, a “Estrela da Semana” seleciona dois concorrentes para enfrentar uma votação popular. O confinado com menos votos é eliminado. No entanto, há uma chance de escape através do “Duelo”, realizado às sextas-feiras. Neste desafio, os participantes se apresentam ao vivo em um palco intimista, e o público decide quem permanece na competição. No sábado à noite, o “Dono do Palco” pode indicar um terceiro participante para a “Batalha”, e uma votação final no domingo, mediada pela apresentadora Ana Clara, define o terceiro e último participante da disputa semanal.

No domingo, os três candidatos da “Batalha” se apresentam no “Festival”, e após as apresentações, a Ana Clara revela o resultado da votação do público, determinando quem será eliminado. Com essa estrutura, o programa promete uma competição acirrada e momentos de grande tensão, mantendo os telespectadores engajados e ansiosos por cada novo episódio.

