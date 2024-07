Suspense brasileiro ‘Carniça’, adaptação de HQ de Shiko, deve começar a ser filmado em 2025

Divulgação

O suspense brasileiro “Carniça”, adaptação do HQ Carniça e a Blindagem Mística, idealizado pelo quadrinista e artista plástico paraibano Shiko, deve começar a ser filmado em 2025. O longa-metragem de Carniça é descrito como um faroeste com cangaceiros que também é um filme de terror e um conto de vingança. O início das gravações do filme para 2025 foi afirmado pelo produtor André Pereira, da Lupa Filmes, em declaração durante o segundo dia do Imagineland 2024, em João Pessoa.

“Conversamos sobre a ideia de adaptar a HQ e o filme vai compreender os quatro volumes. Tem sido muito bom porque as duas obras estão sendo construídas em paralelo. Vamos começar a filmar em 2025, e daqui para lá já tem saído o quarto volume da HQ, e a gente tá fazendo isso em conjunto”, declarou André Pereira, produtor.

Em 2022, o suspense “Carniça” conquistou o Bucheon Award, principal prêmio de incentivo do mercado de filmes do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bucheon (BiFan), na Coréia do Sul. “Carniça” adapta os quadrinhos “Carniça e a Blindagem Mística“, de Shiko. A trama acompanha a história de uma mulher atacada por uma gangue de criminosos que roubam seu filho. Ela então faz um pacto para se vingar, seja nesse mundo ou, se preciso for, no próximo.

Também durante o segundo dia de programação do Imagineland, evento de cultura pop que está sendo realizado em João Pessoa até domingo (28), o quadrinista Shiko falou sobre a produção do quatro HQ de Cangaço, que está em desenvolvimento, e não terá um viés de justiça, mas sim com uma temática de vingança e redenção. As HQs de “Carniça e a Blindagem Mística” são publicadas de forma independente por Shiko. A série atualmente está em seu terceiro volume.

“Cangaço foi um processo que eu cozinhei por muito tempo e tentei escapar mas não deu. Então, eu tive a ideia de fazer essa história de vingança e redenção. Não é uma história de justiça, eu não quero justiça, eu quero vingança. Ia ser uma trilogia, mas aí me estendi demais e vão ser quatro livros. Falta só eu terminar o quarto” disse Shiko.

O filme terá direção de Renata Pinheiro, que, também durante o Imagineland 2024 em João Pessoa, declarou que o projeto representa uma oportunidade para explorar e reinterpretar uma parte essencial da cultura brasileira e que o filme busca não apenas entreter, mas também provocar reflexões sobre o papel das mulheres na história e na luta contra a opressão.

“Mergulhar na obra de Shiko, para fazer um live-action dessa proporção, foi fantástico, porque também é mergulhar na nossa história. O cangaço, mas na visão das mulheres que se vingam da violência masculina”, pontuou Renata.

Imagineland 2024

O Imagineland 2024 começou nesta sexta-feira (26), no qual ocorreu a pré-estreia do filme “Harold e o Lápis Mágico” (Sony), de Carlos Saldanha, que estaria no evento mas cancelou a participação. Também foram destaques os painéis com Vincent Martella (Todo Mundo Odeia o Chris), Michael Cudlitz (The Walking Dead/Superman & Lois) e Wendel Bezerra (dublador do Goku e Bob Esponja).

Neste sábado (27), o destaque é o painel do Auto da Compadecida 2, com os atores Selton Mello, Virginia Cavendish e Matheus Nachtergaele. Também vão estar presentes em painéis os atores Carlos Villagrán (Quico do Chaves), Mike Estime (Perigo de Todo Mundo Odeia o Chris) e Aimee Garcia (Lúcifer e Dexter).

O Imagineland 2024 chega ao fim neste domingo (29), e o destaque é a presença do artista Christan Chávez, do RBD, que estará em um painel temático e em sessões de fotos e autógrafos. Também vão estar presentes para fotos e autógrafos os atores Carlos Villagrán (Quico do Chaves), Mike Estime (Perigo de Todo Mundo Odeia o Chris), Aimee Garcia (Lúcifer e Dexter) e Vincent Martella (Greg de Todo Mundo Odeia o Chris).

Mônica Sousa, filha de Maurício de Sousa e inspiração para a turma da Mônica, estará no evento e deve receber o título de cidadão paraibano do pai das mãos do governador João Azevêdo.

A edição 2024 de um dos maiores eventos de cultura pop do Nordeste, o Imagineland, acontece no Centro de Convenções da capital paraibana, João Pessoa. A programação conta com shows, painéis, filmes e campeonatos.