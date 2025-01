ASSISTIR AO VIVO Viana x Sampaio Corrêa COM IMAGENS Maranhense de 2024, HOJE (19/01)

O jogo entre Viana x Sampaio Corrêa acontece HOJE (19/01) às 19 hs. O mandante da partida é o Viana que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2025. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

Campeonato Maranhense: Viana x Sampaio Corrêa se enfrentam pela 3ª rodada

Neste domingo (19), o Viana recebe o Sampaio Corrêa no Estádio Biran Castro, em Cantanhede, às 15h30, pela 3ª rodada do Campeonato Maranhense. A equipe da Baixada Maranhense ainda busca sua primeira vitória no torneio e divide a penúltima posição com o IAPE. Já o Sampaio, na vice-liderança com quatro pontos, entra como favorito no confronto. O jogo será acompanhado com cobertura ao vivo pelo portal Imirante Esporte.

A partida marca a transição do Viana, que planeja mandar seus jogos no Estádio Djalma Campos, em Viana, atualmente em reformas para atender às exigências técnicas. A expectativa é que o próximo duelo do Leão da Baixada, contra o Maranhão Atlético no dia 26, já aconteça no novo local. Enquanto isso, a equipe se prepara para enfrentar o Tubarão, com foco em somar seus primeiros pontos e lutar pela permanência na elite estadual.

A Globo perdeu os direitos de transmissão do Campeonato Maranhense e, neste ano, a FMF estuda a melhor forma de transmitir os jogos da competição do Maranhão como informado por cassilandiajornal.com.br e maranhaohoje.com.br.

No Maranhão, o canal da Federação Maranhense de Futebol (FMF) transmitirá o Campeonato Maranhense. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos DE hoje, e os jogos de amanhã na TV.