Renovação de matrículas para alunos veteranos da Rede Municipal de Ensino encerrará nesta quinta-feira

Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), reforça que o período de rematrículas para alunos veteranos da Rede Municipal de Ensino se encerrar nesta quinta-feira (30). A renovação deve ser realizada com as fichas entregues pelas unidades escolares ou com a ficha emitida pela direção da escola por meio da plataforma do ‘EducaSim’.

“Você que é pai, mãe ou responsável pelo aluno não deixe de comparecer na unidade de ensino, levar toda a documentação e informar que ele vai continuar na mesma escola ou se precisa ser transferida para uma outra. Do dia 01 a 07 de dezembro a equipe de especialistas das unidades educacionais deverão fazer contato com as famílias que não renovaram a matrícula do filho no período estabelecido com o objetivo de trazer a família para renovação até o dia 07 de dezembro, impreterivelmente. Se a família não comparecer até esta data, infelizmente, o aluno perderá a vaga e irá entrar nas matrículas dos novatos em 2024”, explicou a diretora da Degef, professora doutora Clévia Carvalho.

Documentação – O responsável legal deverá, obrigatoriamente, comparecer à unidade educacional para atualizar os dados como endereço, contato telefônico, CPF ou RG, cartão do SUS e no caso da criança da Educação Infantil é necessário, também, o cartão de vacina, além de assinar a ficha individual do aluno. Somente assim será consolidada a renovação da matrícula para o ano letivo de 2024. A informação de declaração de raça é obrigatória no cadastro do EducaSim.

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o estudante maior de 18 anos deverá ser o responsável pela atualização dos dados cadastrais e pela assinatura da ficha de matrícula, exceto o estudante público-alvo da Educação Especial que necessitará da assinatura do responsável legal.

Mudança de etapas – Crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) que precisarão mudar de unidade, seja para o pré-escolar ou 1º ano do Ensino Fundamental I no ano de 2024, a gestora deverá mapear as unidades educacionais de interesse dos pais, mães ou responsáveis e encaminhar a listagem das crianças às novas unidades, via 1Doc. O mesmo vale para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I que irão passar para o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Os pais ou responsáveis devem ser informados quanto ao período de transferência e consolidação da matrícula na nova escola ou no CMEI.

As unidades devem receber as crianças com transferência interna da própria rede e proceder a consolidação da matrícula no período de 02 até 05 de janeiro de 2024.

Aplicativo – O ‘EducaSim de Gestão Escolar’ é uma plataforma que gere todos os serviços de forma digital das escolas como controle acadêmico diário, recursos humanos, matrículas, entre outros módulos.