Celest divulga relação dos candidatos classificados para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Libras

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), divulgou a relação dos candidatos classificados para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest). Para esse primeiro semestre, foram ofertadas 500 vagas. A relação pode ser acessada por meio deste link.

Os classificados receberam uma convocação via e-mail e deverão comparecer ao Celest para efetuaram a matrícula para o semestre letivo 2024.1. O horário de funcionamento será das 8h às 12h e das 14h às 20h. O manual do candidato pode ser acessado por meio deste link.

Datas e cursos – Nesta quinta-feira (25), deverão comparecer os classificados no nível inicial da língua inglesa. Na sexta-feira (26), os classificados no Espanhol e Alemão. Já na segunda-feira (29), será a vez classificados em Francês e Libras.

A divulgação da lista dos classificados para realizar a prova de Nivelamento nos níveis 2, 3, 4 e 5 será divulgada na quinta-feira (25). A prova de Inglês será realizada no dia 30 de janeiro; Espanhol e Francês dia 31; e Libras e Alemão no dia 1 de fevereiro. O resultado deve ser divulgado no dia 5 de fevereiro e as aulas terão início no dia 19 de fevereiro.

“Tivemos um recorde de inscrições. Foram 5.107 inscrições, o que nos enche de orgulho porque isso mostra que as pessoas confiam no serviço que nós estamos oferecendo. Em nome de todos que fazem o Celest, eu agradeço a secretária América Castro, por nos dar condições de realizarmos esse trabalho”, afirmou a diretora do Celest, Jéssica Holanda.

No ato da matrícula, os servidores e professores da rede municipal, além do público em geral, devem estar atentos a documentação que deverão levar.

Professores da rede municipal – Comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque ou declaração do setor devidamente assinada e carimbada pelo chefe imediato, além da seguinte documentação: CPF, identidade (certidão de nascimento ou certidão de casamento), comprovante de residência e uma foto 3×4.

Servidores municipais – Comprovar o vínculo por meio da cópia do contracheque ou declaração do setor devidamente assinada e carimbada pelo chefe imediato. O candidato deve ter concluído ou estar cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II.

Público em geral – Apresentar a cópia dos seguintes documentos: CPF, identidade (certidão de nascimento ou certidão de casamento), comprovante de residência, comprovante de escolaridade e 1 foto 3×4.

Nivelamento – CPF, identidade (certidão de nascimento ou certidão de casamento), comprovante de residência, comprovante de escolaridade, contracheque ou declaração do setor devidamente carimbada e assinada pelo chefe imediato e 1 foto 3×4.

No local de matrícula não serão feitas cópias das documentações.

Alunos da rede – As matrículas serão de 7 a 9 de fevereiro e deverão ser efetuadas presencialmente no Celest. Poderá se inscrever alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II. Estes só poderão realizar a matrícula nos cursos de: Inglês, Espanhol ou Francês.

Serviço – O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras fica localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, bairro Expedicionários. Mais informações através do telefone: (83) 99604-4389 ou pelo e-mail: [email protected].