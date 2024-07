Por MRNews



Renascer e a Reviravolta Mais Esperada: Kika Volta para Acabar com a Paz de Eliana

Na novela das nove da Globo, *Renascer*, o retorno de Kika (Juliane Araújo) promete agitar a trama e transformar a vida dos personagens principais. A advogada faz sua entrada triunfal para ajudar Dona Patroa (Camila Morgado) a tomar uma parte significativa da fortuna de Eliana (Sophie Charlotte), causando uma reviravolta na história.

O Retorno de Kika

A volta de Kika não se limita apenas ao confronto com Eliana. A advogada também presta assessoria a José Inocêncio (Marcos Palmeira) e é contratada por Rachid (Almir Sater) para cuidar do divórcio de Iolanda e Egídio (Vladimir Brichta). Demonstrando sua inteligência e perspicácia, Kika exige que o coronel Egídio divida metade de seus bens com sua ex-esposa, Iolanda.

Decisões Cruciais

De acordo com Fábio Augusto, do Observatório da TV, a decisão de Kika é essencial para esvaziar as posses do coronel e causar prejuízos a Eliana. Com sua competência, a advogada vence o processo e garante a Iolanda uma quantia significativa, obtendo tudo a que ela tem direito. Após a morte de Egídio, Eliana, sendo a única herdeira do coronel, recebe apenas uma parte da fortuna, o que restou após a divisão com Iolanda. Mesmo com essa divisão, a ex-modelo acaba satisfeita com o resultado final.

Transformações na Trama

A vigarista interesseira, Eliana, assume a posição do coronel falecido e, além disso, reconcilia-se com Iolanda e Sandra (Giullia Buscacio). A volta de Kika mexe com todos os personagens, trazendo reviravoltas e redefinindo alianças. Com sua inteligência e astúcia, Kika se mostra uma peça-chave nos desdobramentos que seguem, influenciando diretamente o destino dos principais personagens.

Impacto na Novela

O retorno de Kika em *Renascer* é uma das reviravoltas mais aguardadas pelos fãs da novela. Sua presença promete trazer novos conflitos e desafios para os personagens, especialmente para Eliana, que verá sua paz ser completamente abalada. A advogada, com sua habilidade em manipular situações e pessoas, adiciona uma camada extra de tensão e drama à trama, garantindo episódios cheios de emoção e surpresas.

Não perca os próximos capítulos de *Renascer* e acompanhe como Kika vai transformar o cenário da novela das nove da Globo.

Renascer: Sandra pode ser mãe novamente a qualquer momento, depois de ganhar emprego dos sonhos

Na novela das nove da Globo, *Renascer*, Sandra (Giullia Buscacio) enfrenta uma das maiores dores de sua vida ao perder sua filha, mas, com o apoio de amigos e familiares, ela consegue superar essa tragédia. Conquistando o emprego dos seus sonhos, Sandra tem agora uma nova chance de se tornar mãe.

Diferente da versão de 1993, nesta adaptação escrita por Bruno Luperi, a personagem Sandra sofre um descolamento de placenta, o que leva à morte de sua bebê. O autor aborda o tema do luto perinatal, uma situação que afeta muitas mulheres e que raramente é discutida na televisão.

Sandra e Egídio se reconciliam em Renascer

Conforme Fábio Augusto, do *Observatório da TV*, com a ajuda de Eliana (Sophie Charlotte), Egídio (Vladimir Brichta) se reconcilia com Sandra. Transformado, o antes crápula convida a filha para morar na fazenda e assumir o comando das plantações de cacau.

Surpresa, a ex-universitária reflete sobre a proposta e decide aceitá-la. Dedicando-se ao trabalho, Sandra encontra uma forma de superar seu trauma. Ela rapidamente implementa várias mudanças na fazenda, transformando-se em uma verdadeira baronesa do cacau.

Tempo no casamento e nova chance de ser mãe

Paralelamente, Sandra decide dar um tempo no casamento com João Pedro (Juan Paiva). Após idas e vindas, ela reconsidera e reata com seu grande amor. A relação se fortalece e, na reta final da novela, tudo indica que Sandra engravidará novamente. Desta vez, ela dará à luz a uma linda criança, realizando seu maior sonho.

A resiliência de Sandra é notável, superando a perda de sua filha e encontrando forças para seguir em frente. Seu empenho no trabalho e o apoio da família e amigos são fundamentais para sua recuperação. Segundo Guilherme Rodrigues, do *Observatório da TV*, há chances de Sandra conhecer Décio (Miguel Rômulo), amigo de Buba (Gabriela Medeiros), e ter um final feliz ao lado dele.

Renascer – Sandra descobre podre de Egídio e vê o monstro que ele é: ‘Vamos ter’

Nos próximos capítulos da novela *Renascer*, exibida pela Globo, Sandra (Giullia Buscacio) terá uma revelação chocante sobre seu pai, Egídio (Vladimir Brichta), que a deixará profundamente decepcionada. A jovem sempre soube que seu pai tinha um caráter duvidoso, mas a realidade se mostrará ainda mais perturbadora do que ela poderia imaginar.

Sandra descobre os crimes de Egídio

A trama começa a se intensificar quando Sandra decide ajudar seu pai nos negócios da família. Observando de perto a forma como Egídio conduz suas atividades, ela passa a suspeitar de que há algo muito errado. Determinada a descobrir a verdade, Sandra acaba revelando que seu pai comete vários crimes, entre eles, a exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão e a ausência de registro dos empregados.

Confronto entre pai e filha

Egídio faz de tudo para manter seus segredos ocultos, mas Sandra, determinada e corajosa, acaba descobrindo a verdade. Encurralado, Egídio tenta se justificar, mas suas explicações só pioram a situação aos olhos de Sandra. “Então vamos ter que começar regularizando a situação dos empregados”, declara a jovem, determinada a corrigir as injustiças.

Egídio tenta argumentar que não possui os documentos necessários para regularizar a situação dos trabalhadores, mas Sandra não se deixa enganar. “Não sei como posso te ajudar se você não deixar”, rebate ela, tornando claro que não aceitará mais as práticas ilegais e imorais do pai.

Consequências

A descoberta de Sandra cria um clima de tensão e conflito entre pai e filha, prometendo mudanças significativas na dinâmica familiar e nos negócios. A jovem herdeira assume um papel mais firme e determinado, deixando claro que não compactuará com as ações ilícitas de Egídio.

A novela *Renascer* vai ao ar por volta das 21h20 na Globo, trazendo diariamente novas emoções e reviravoltas na trama.

Sandra Supera Perdas Devastadoras e Assume Liderança em Renascer

Nos próximos capítulos do remake de “Renascer”, os telespectadores da TV Globo testemunharão a impressionante transformação de Sandra (Giullia Buscacio), que se erguerá das cinzas de uma série de desafios pessoais devastadores para se tornar uma das figuras mais poderosas da trama.

Após um período de intenso sofrimento, marcado pela trágica perda de sua filha e o fim tumultuado de seu casamento com José Pedro (Juan Paiva), Sandra encontrará a força necessária para assumir uma nova e influente posição na fazenda de seu pai, Egídio (Vladimir Brichta).

Sandra Enfrenta Grandes Perdas

Os problemas de Sandra começaram a se agravar quando Mariana (Theresa Fonseca) se mudou para a fazenda de Egídio, desencadeando uma série de conflitos e ciúmes. A situação já tensa piorou ainda mais quando Egídio e José Pedro se envolveram em uma violenta briga, que culminou no colapso de Sandra nas ruas da cidade e na perda de seu bebê. Este golpe a deixou à beira da depressão, confinada em sua tristeza e isolando-se de José Pedro, que tentou, sem sucesso, oferecer seu apoio.

Sandra Assume a Fazenda do Pai

A maré começou a mudar quando Egídio foi gravemente ferido em uma emboscada. Embora o vilão tenha sobrevivido, este evento crítico serviu como um catalisador para Sandra, que decidiu tomar as rédeas de sua vida e da fazenda. Emergindo quase que renascida das cinzas de sua antiga vida, Sandra começou a administrar a fazenda com uma nova perspectiva.

Segundo Naian Lucas, colunista do Na Telinha, Sandra inverteu as ordens e os métodos antiquados de seu pai, implementando práticas modernas e mostrando uma habilidade inata para liderança e gestão. Este novo papel não apenas marcou uma virada significativa em sua trajetória pessoal, mas também estabeleceu Sandra como uma figura central e poderosa na narrativa da novela.

A jornada de Sandra, de uma mulher devastada pela perda a uma líder formidável, promete adicionar profundidade e emoção à trama de “Renascer”, mantendo os telespectadores ansiosos para os próximos capítulos.

Tião Galinha tem novo final Após Prisão em Renascer: Uma Mudança do Remake

Assim como ocorreu na versão original de 1993, Tião Galinha (interpretado por Irandhir Santos) será preso sob suspeita de tentar assassinar Egídio (Vladimir Brichta) na novela Renascer. No entanto, o remake trará uma reviravolta significativa no destino do personagem, diferente do desfecho trágico anterior.

Na versão de 1993, Tião Galinha, profundamente abalado e sem esperança, tirou a própria vida enquanto estava na prisão. Desta vez, o autor Bruno Luperi decidiu mudar essa narrativa sombria, proporcionando ao personagem uma segunda chance. Tião será libertado rapidamente, evitando a desgraça que marcou sua vida na versão original.

A libertação de Tião ocorrerá graças à intervenção de Kika (Juliane Araújo), que agirá a mando de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Kika enfrentará o delegado Nórcia (Edmilson Barros) com firmeza e ameaçará denunciá-lo por prisão ilegal. “Qué dizê então que ieu tô livre?”, questionará Tião, surpreso e incrédulo, ao ouvir a notícia de sua soltura.

O delegado, resignado, devolverá a garrafa com o cramulhãozinho para Tião e o advertirá: “Só num suma do mapa que podemos precisar de mais informações!” Kika, não se deixando intimidar, responderá prontamente: “Não sem antes falar com os advogados!” O delegado, claramente irritado, assentirá com um “Claro”, mas a contragosto.

Essa mudança no roteiro trouxe uma nova dinâmica à trama, oferecendo uma visão mais esperançosa e menos fatalista para o personagem de Tião Galinha. A decisão de Bruno Luperi de modificar o destino do personagem pode ser vista como uma forma de proporcionar redenção e uma nova oportunidade para Tião, contrastando com o fim desesperador da versão original.

A nova abordagem gerou discussões entre os fãs da novela, que se perguntam se a mudança será bem recebida pelo público. A hashtag #TiãoGalinha tem ganhado destaque nas redes sociais, com muitos espectadores ansiosos para ver como a trama se desenrolará a partir deste ponto.

Para saber mais detalhes e acompanhar os desdobramentos dessa emocionante história, fique ligado no site do Notícias da TV e não perca os próximos capítulos de Renascer, na TV Globo.

Renascer – Mariana pressente o que Marçal vai fazer e o confronta antes de morte brutal: ‘Outra marca?’

O capanga prometeu fazer um último serviço para Egídio, mas tudo mudará na novela das nove da Globo.

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de *Renascer* verão, nos próximos capítulos, uma trama intensa que culminará em uma série de eventos trágicos e decisivos.

Marçal (Osvaldo Mil), profundamente marcado pela brutalidade de seu patrão Egídio (Vladimir Brichta), tomará uma decisão drástica que irá alterar o curso de sua vida e de outros personagens.

**Mariana confronta Marçal**

Em cenas que vão ao ar entre esta terça (16) e quarta (17), Marçal se mostra cada vez mais descontente com a maneira como foi tratado ao longo dos anos, tendo sido marcado literalmente e figurativamente por Egídio. Ele revelará a Mariana (Theresa Fonseca) sua intenção de romper laços com a família Coutinho após completar um último “serviço”. A essa altura, ele já terá prometido a Egídio que matará João Pedro (Juan Paiva), mas não contará nada para Mariana. “Esse é o último serviço que vou fazer pros Coutinho… Depois vou acertar minhas contas e me mandar pro mundo“, declara Marçal, indicando sua intenção de libertar-se da opressão.

Segundo Márcia Pereira, colunista do *Notícias da TV*, a conversa entre Marçal e Mariana traz à tona as camadas de conflito interno do capanga. Mariana, astuta e perceptiva, questiona as razões por trás da lealdade conturbada de Marçal a Egídio. “E você tá nesse aperreio todo por quê?“, ela indaga, pressentindo que algo grave está sendo planejado contra o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Marçal, tentando manter seus planos em segredo, minimiza suas preocupações, mas é evidente que ele está à beira de uma decisão crítica.

Mariana, usando sua astúcia, desafia a passividade de Marçal frente às injustiças sofridas. Ela questionará o motivo dele aceitar ser tratado como um cão sarnento por Egídio. “Quem disse que eu aceito?“, responde ele, mostrando sinais de uma revolta iminente. Ela retruca, “Se tá aqui, é porque aceita!“, um comentário que parece atingir o coração do conflito de Marçal.

O capanga, no entanto, dirá que trabalhou muito tempo para a família Coutinho e que não pode sair de lá com as mãos abanando. “O que você acha que ele vai te dar? Outra marca?“, responderá a afrontosa Mariana.

**Marçal atira em Egídio e é queimado vivo em seguida**

Sua decisão de deixar os Coutinho após “acertar suas contas” sugere uma resolução violenta, marcada pelo trágico uso da arma que Egídio lhe deu para eliminar João Pedro (Juan Paiva). Ao invés de seguir as ordens de Egídio, Marçal direcionará a arma contra seu cruel patrão, uma reviravolta irônica que Egídio não antecipa.

Essa cadeia de eventos leva a uma consequência fatal: Egídio, baleado com o próprio rifle que passou a Marçal, jurará vingança. Em uma demonstração grotesca de crueldade, Egídio decidirá queimar Marçal vivo, uma cena de assassinato programada para ir ao ar a partir de 5 de agosto.

Renascer: após perder a filha, Sandra descobre através de Zinha a grande besteira que João Pedro está fazendo

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de *Renascer* testemunharão uma semana intensa e cheia de reviravoltas emocionais para Sandra (Giullia Buscacio). A jovem enfrentará uma montanha-russa de emoções que começará com o trauma da perda de sua filha após um parto prematuro.

Sandra passa por momentos difíceis em Renascer

Além de lidar com o luto e o fim de seu casamento, Sandra verá seu pai, Egídio (Vladimir Brichta), ser operado em circunstâncias dramáticas em uma mesa de sinuca no bar de Norberto (Matheus Nachtergaele) após levar um tiro. Durante esse período turbulento, ela começará a suspeitar que João Pedro (Juan Paiva) possa estar envolvido no disparo que acertou seu pai, o que só adiciona mais tensão à sua já complicada situação emocional.

Sandra ouve conversa de Zinha no telefone

A situação se complica ainda mais quando Sandra descobre que João Pedro viajou com Mariana (Theresa Fonseca). Apesar de tentar se mostrar indiferente às fofocas sobre os dois, ela se sentirá profundamente magoada, especialmente após ouvir comentários de Zinha (Samantha Jones) sobre a proximidade de João com sua rival.

Enquanto Sandra se prepara para voltar para Salvador, Egídio tenta aproveitar a vulnerabilidade da filha para atraí-la para seus negócios e aumentar seu rancor contra a família Inocêncio. Ela pedirá tempo para pensar sobre a proposta do pai, buscando um momento de paz em casa. No entanto, suas amigas, incluindo Zinha, Joana (Alice Carvalho) e Ritinha (Mell Muzzillo), tentarão aliviar a tensão com uma noite no bar, discutindo suas próprias frustrações amorosas.

Durante essa saída, Zinha tentará consolar Sandra, questionando suas decisões e encorajando-a a não desistir tão facilmente de João Pedro. O conflito interno de Sandra se aprofundará ainda mais quando Zinha receber um telefonema de João, confirmando que ele passará a noite em Ilhéus com Mariana. Zinha dirá no telefone que João Pedro está fazendo uma grande besteira, sem perceber quem está por perto. Sandra ouvirá essa conversa sem ser notada e voltará para casa devastada.