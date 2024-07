Prefeitura firma parceria com Fundação São Padre Pio para fomentar transparência e controle social

A Prefeitura de João Pessoa firmou parceria com a Fundação São Padre Pio de Pietrelcina para disponibilizar o código fonte do Portal da Transparência Pública e fomentar a transparência e o controle social. O Portal é referência nacional em transparência pública e possui selo ouro pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Em visita à instituição, o vice-prefeito Leo Bezerra, o controlador do Município, Diego Fabrício e o vereador Thiago Lucena firmaram a parceria.

O controlador-geral do Município, Diego Fabrício, ressaltou que a Prefeitura de João Pessoa está à disposição da Fundação em prol da Transparência. “Estamos iniciando um diálogo e uma tratativa sobre a Lei Municipal 15.215 que trata sobre a transparência das entidades filantrópicas. Essa é uma forma de ajudarmos a comunidade, fornecendo o código fonte do Portal da Transparência, permitindo que os recursos públicos da sociedade pessoense que ingressam nessa comunidade possam ter transparência e controle social”, explicou.

O vereador Thiago Lucena destacou que essa parceria será de grande valia para transparência dos recursos doados à instituição. “Foi uma iniciativa da própria Fundação em buscar a Prefeitura, e eu, como membro da comunidade, me coloquei à disposição como ponte dessa parceria, pois acredito que a transparência é fundamental para que as pessoas possam compreender em que está sendo utilizado o dinheiro, são recursos públicos e até mesmo privados. Portanto, além de ser Lei, é de grande valia essa transparência”, destacou.

O responsável pela Fundação, Padre George, afirmou que a instituição vive um processo de parceria com a Prefeitura de João Pessoa. “Mais uma vez expressamos nossa alegria em poder contar com a parceria da Prefeitura de João Pessoa. Através do Portal da Transparência vamos poder comunicar, transmitir e revelar a realidade financeira do que entra na Fundação provenientes dos projetos e das doações. É uma forma de prestação de contas com todos que acreditam em nosso projeto. Sou grato ao prefeito Cícero, ao vice-prefeito, Leo Bezerra, e aos vereadores por este apoio e sensibilidade com a Fundação”, agradeceu.

A Fundação São Padre Pio de Pietrelcina é mantenedora da Comunidade Filhos da Misericórdia, que atende moradores de rua, com casa de acolhimento, capacitação profissional e trabalho social nas ruas; crianças e adolescentes, por meio de acolhimento institucional; crianças com microcefalia, com atendimento multiprofissional em saúde; idosos, por meio de casa de acolhimento; e mulheres vítimas de violência, que são acolhidas junto aos filhos. Atualmente, além dos diversos serviços sociais, administra o Hospital Padre Zé.