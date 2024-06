ONDE ASSISTIR Espanha x Itália ao vivo Eurocopa 2024, Palpites e Escalações HOJE (20/06)

A partida Espanha x Itália acontece hoje, HOJE (20/06) às 16 hs . Os jogos da EUROCOPA 2024 seguem empolgando o amante por futebol e acontecem no país sede, Alemanha.

.

No próximo jogo do Grupo B da Euro 2024, Espanha e Itália se enfrentarão na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, buscando consolidar sua posição na fase eliminatória do torneio europeu. O confronto está agendado para quinta-feira, 20 de junho de 2024, às 20h00 no horário do Reino Unido.

Duas potências do futebol europeu se encontram nesta quinta-feira, com ambos os times vindo de vitórias em seus jogos de estreia no Grupo B. Um empate será suficiente para garantir a passagem tanto para os atuais campeões quanto para seus rivais da Liga das Nações.

Na estreia da Euro 2024, a Espanha de Luis de la Fuente surpreendeu ao sair para o intervalo contra a Croácia com uma vantagem de três gols no Olympiastadion de Berlim.

Alvaro Morata, Fabian Ruiz e Dani Carvajal foram os responsáveis por abrir o placar antes do intervalo, proporcionando um começo triunfante para a campanha da Roja. Com uma atuação sólida, destacando-se a presença do jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, criador do terceiro gol espanhol, e a defesa de um pênalti por Unai Simon, a equipe mostrou potencial para brigar pelo título neste verão europeu.

Vencedora das Eurocopas de 1964, 2008 e 2012, a Espanha está otimista em adicionar uma quarta coroa continental à sua coleção, especialmente depois de ter perdido apenas um dos últimos 11 jogos competitivos sob o comando de De la Fuente, vencendo os últimos sete.

Agora, com uma sequência invicta que não era vista desde 2017 e resultados positivos recentes contra os próximos adversários no chamado ‘Grupo da Morte’, a Roja venceu a Itália nas últimas duas semifinais da UEFA Nations League, conquistando a edição do ano passado, mas nunca antes venceu três jogos consecutivos contra seus rivais italianos.

Quando as duas equipes se encontrarem em Gelsenkirchen, um empate pode ser suficiente para ambas avançarem para as oitavas de final – potencialmente permitindo a De la Fuente descansar jogadores chave contra a Albânia – mas muito orgulho ainda estará em jogo.

Enquanto seus rivais ibéricos têm tido a vantagem recentemente, a Itália superou a Espanha nos pênaltis há três anos, rumo ao título da Euro 2020.

Desde a derrota para a La Roja na Liga das Nações em junho passado, os Azzurri sob o comando de Luciano Spalletti têm perdido apenas um dos últimos 12 jogos, vencendo oito, e renovaram o vigor de um elenco que começava a vacilar sob Roberto Mancini.

No entanto, a Itália começou a defesa do título da pior maneira possível, antes de se recuperar rapidamente do golpe inicial no confronto de sábado pelo Grupo B contra a Albânia, garantindo os três pontos.

Nedim Bajrami, do Sassuolo, estabeleceu um novo recorde de gols mais rápido da Euro, marcando após apenas 23 segundos, mas a equipe de Spalletti logo se recuperou: Alessandro Bastoni empatou o jogo 10 minutos depois, antes de seu colega de Inter de Milão, Nicolo Barella, colocar a Itália na frente.

Agora invictos em 10 jogos na Eurocopa – com a primeira partida dessa sequência sendo uma vitória por 2-0 sobre a Espanha em 2016 – a última derrota dos italianos na competição foi contra a República da Irlanda, há oito anos.

Embora sejam considerados azarões neste verão, a ambição final dos Azzurri é se tornar apenas a segunda equipe a conquistar Euros consecutivas, seguindo os passos da Espanha. Primeiro, porém, eles precisam garantir a vaga na fase eliminatória.

Ambas as equipes entrarão em campo com históricos que prometem um confronto emocionante. A Espanha tem a vantagem psicológica de vitórias recentes em jogos decisivos, enquanto a Itália busca consolidar sua forma renovada sob Spalletti para continuar sua jornada rumo ao título.

Com base no histórico recente e na forma atual das equipes, esperamos um jogo equilibrado com poucos gols. A Espanha possui uma abordagem mais diversificada no ataque, o que pode ser decisivo contra uma defesa italiana que ainda apresenta algumas vulnerabilidades.

**Palpite Final**: Espanha 2-1 Itália

Este jogo promete ser um espetáculo de alto nível enquanto as equipes lutam por uma posição privilegiada na Euro 2024. Continue acompanhando para mais atualizações e cobertura completa.

Onde assistir a Eurocopa 2024?

Durante a Euro 2024, os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar todos os 51 jogos através do Grupo Globo e da CazéTV, que foram designados como os canais oficiais de transmissão. Cada plataforma terá exclusividade sobre 25 partidas, oferecendo uma ampla cobertura para os espectadores brasileiros. A Rede Globo, líder em transmissão de TV aberta no país, irá exibir cinco jogos ao longo do torneio, destacando-se com a transmissão do jogo de abertura, uma partida de cada fase final e, claro, a grande final, proporcionando uma experiência completa para os entusiastas do esporte.

Essa distribuição estratégica garante que os fãs brasileiros possam desfrutar da Eurocopa 2024 com uma cobertura abrangente e acesso aos momentos mais emocionantes do torneio, desde o início até o momento decisivo da final. Com o compromisso das duas plataformas em oferecer uma narrativa envolvente e detalhada dos jogos, a expectativa é que o evento seja amplamente acompanhado e celebrado pelos amantes do futebol em todo o Brasil.

EURO2024

A Eurocopa 2024 será realizada na Alemanha, trazendo consigo uma mistura de tradição e modernidade. Este torneio marca a primeira vez que a Alemanha sediará a competição desde a reunificação do país, proporcionando uma oportunidade única para celebrar a unidade e o progresso. O campeonato contará com jogos em várias cidades icônicas, incluindo Berlim, Munique e Hamburgo, prometendo uma experiência diversificada tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Com uma infraestrutura robusta e uma rica história no futebol, a Alemanha está preparada para oferecer um evento inesquecível, destacando o melhor do futebol europeu.

A competição de EURO 2024 também será uma plataforma para algumas das maiores estrelas do futebol mundial, bem como uma oportunidade para novos talentos emergirem no cenário internacional. Espera-se que equipes tradicionais como Alemanha, França, Itália e Espanha desempenhem papéis importantes, mas surpresas e revelações são sempre possíveis em torneios de grande escala. Além disso, o torneio servirá como uma vitrine para as estratégias táticas inovadoras e o desenvolvimento contínuo do esporte. Com um formato renovado e uma expectativa de alta competitividade, a Eurocopa 2024 promete ser um espetáculo emocionante e imprevisível.