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Homem é condenado a 36 anos de prisão por matar irmã após briga por aposentadoria da mãe em Ingá

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Divulgação/Tribunal de Justiça da Paraíba

Um homem foi condenado a 36 anos de prisão por matar a própria irmã após uma discussão envolvendo a aposentadoria da mãe, em Ingá, no Agreste da Paraíba. O julgamento de Cláudio Félix da Silva, de 52 anos, aconteceu nesta terça-feira (4), no Tribunal do Júri da Comarca de Ingá.

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Cláudio Félix foi considerado culpado pela morte de Luzinete Félix da Silva, de 49 anos. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi um feminicídio cometido em contexto de violência doméstica e familiar.

Os jurados também reconheceram as qualificadoras de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e o fato de o crime ter sido cometido na presença da mãe dos irmãos, uma idosa de 85 anos.

De acordo com a sentença, o réu deverá cumprir a pena de 36 anos de reclusão inicialmente em regime fechado. O juiz José Jackson Guimarães negou a Cláudio o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva.

Reprodução/TV Paraíba

Na decisão, o magistrado destacou a gravidade do crime e afirmou que o acusado agiu com “extrema frieza” ao atingir a irmã com múltiplos golpes de uma pá metálica e de um pedaço de madeira, dentro da residência da vítima.

A pena-base foi estabelecida em 28 anos de prisão. Após o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, a pena foi reduzida para 27 anos. Em seguida, houve aumento de um terço porque o crime foi cometido na presença da mãe da vítima, chegando aos 36 anos de reclusão.

Durante o julgamento, a defesa pediu a absolvição por clemência e o afastamento das qualificadoras. Os jurados, no entanto, rejeitaram as teses apresentadas pela defesa.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 19 de julho de 2025, em Ingá. Segundo as investigações, Luzinete Félix havia retornado do Rio de Janeiro para a Paraíba para cuidar da mãe, de 85 anos.

Conforme relatos de familiares repassados à TV Paraíba na época, a discussão entre os irmãos teria começado porque Luzinete suspeitava que Cláudio estivesse se apropriando do dinheiro da aposentadoria da mãe.

O desentendimento terminou com a morte da mulher, atingida por golpes de pá. Cláudio Félix foi preso no dia seguinte ao crime.

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