Congresso técnico da Taça das Favelas Paraíba 2024 acontece em João Pessoa com a presença de Cafu

A segunda-feira (17) é de confraternização em João Pessoa, com o congresso técnico da Taça das Favelas Paraíba, competição que reúne equipes de comunidades do estado. O encontro acontecerá no Centro de Formação dos Professores, em Mangabeira, contando com a presença de autoridades, atletas e representantes dos times, além do capitão do Penta, Cafu.

Divulgação / Sejel. Divulgação / Sejel

Taça das Favelas Paraíba 2024

A taça das favelas é organizada pela CUFA (Central Única das Favelas) desde 2012, mas na Paraíba vai apenas para sua segunda edição. Neste ano a competição também contará com equipes femininas.

No congresso técnico acontecerá o sorteio dos grupos, a apresentação dos uniformes da seleção da competição de 2024, apresentações culturais com o grupo Los Hermanos Dance e Maik Picachu, além de contar com uma palestra do capitão do Penta, o ex-lateral-direito Cafu.

Divulgação / Sejel. Divulgação / Sejel

Para Emerson Silva, presidente da CUFA na Paraíba, falou sobre o momento com alegria.

“Uma honra poder estar coordenando um projeto tão grandioso e que com certeza, trará oportunidades para nossos jovens”

O evento também contará com autoridades, como o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; o presidente nacional da CUFA, Kalyne Lima; e os secretários de esportes do Governo do Estado e da Prefeitura da Capital, Lindolfo Pires e Kaio Márcio.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba