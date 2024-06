Denise Delmiro se afasta do JPB1 e se prepara para o nascimento do segundo filho

Denise Delmiro, no estúdio do JPB1, na sua última apresentação antes do nascimento de Daniel. Foto: Phelipe Caldas

Faltando poucas semanas para o nascimento de seu segundo filho, a jornalista Denise Delmiro anunciou no início da tarde desta segunda-feira (17) que está se afastando temporariamente da apresentação do JPB1, telejornal da Rede Paraíba que ela apresenta desde março deste ano. Ewerton Correia assume o comando do programa.

O nascimento de Daniel, filho de Denise com o também jornalista Mário Aguiar (editor do Globo Esporte), está previsto para o início de julho, mas a apresentadora explica que é seu projeto ter parto normal, de forma que não há uma data exata para que isso aconteça.

Sobre o tema, inclusive, a jornalista faz questão de explicar a importância que isso tem para ela.

Parto normal é a mulher dona do momento mais maravilhoso da vida. Protagonista da chegada da vida do filho. Estou na torcida para que seja assim, como foi no meu primeiro parto. Uma experiência extraordinária de empoderamento feminino, que me transformou enquanto mulher. Denise Delmiro – apresentadora do JPB1

Isso significa, de toda forma, que Denise Delmiro continuará mais algum tempo trabalhando nos bastidores da TV Cabo Branco, agora fora do ar, e que só vai se licenciar de fato quando estiver mais próximo do parto.

Ao se despedir da apresentação, ela lembrou da relação de cumplicidade que houve com a audiência que a acompanhou diariamente durante a sua gestação.

“Foi maravilhoso poder compartilhar com o público todos os dias na hora do almoço o crescimento da minha barriga. O público sempre mandou muito carinho e eu sinto mesmo essa energia boa, as orações, a torcida para que dê tudo certo”, comentou Denise.

Detalhe da apresentação de Denise Delmiro no JPB1 desta segunda-feira (17). Foto: Phelipe Caldas

Ela explicou, ademais, que o momento agora é de uma conexão ainda maior com o bebê que está para chegar. “Vou me afastar da TV para poder desacelerar e me conectar mais com o meu filho nesta reta final. Daniel foi uma benção. Uma gravidez super tranquila, sem nenhum problema de saúde, ao lado do meu marido Mário, minha filha Maria Luiza, da minha família e dos meus amigos da TV Cabo Branco”, comemorou.

A apresentadora comentou também que não vê a hora de anunciar as boas novas. “Com certeza, logo logo todo mundo vai saber quando Daniel chegar”, brincou.

Denise Delmiro tem 16 anos de Rede Paraíba. Começou trabalhando como repórter na TV Paraíba, em Campina Grande, e foi apresentadora do JPB1 em Campina Grande e Sertão. Ela se mudou para João Pessoa em 2019 para ser apresentadora do Bom Dia Paraíba, função que cumpriu durante cinco anos. Em março deste ano, assumiu o JPB1 para todo o estado.

Foi na época de Bom Dia Paraíba, inclusive, que nasceu Maria Luiza, a Malu, a primeira filha de Denise e Mário e que nasceu em 28 de abril de 2021. A filha mais velha do casal tem hoje três anos de idade.

Denise e Mário com a primeira filha do casal, Maria Luiza, em 2021. Foto: Arquivo Pessoal

Substituição temporária

Nos instantes finais antes de deixar a apresentação do JPB1, Denise Delmiro fez um último pedido: “Continuem ligados no JPB1 até a minha volta”. Pois a audiência que vai permanecer ligada nas TVs Cabo Branco e Paraíba passará a contar, pelos próximos cinco meses mais ou menos, com a apresentação de Ewerton Correia.

Com dois anos de Rede Paraíba, Ewerton iniciou como repórter em Campina Grande e em julho de 2023 foi transferido para João Pessoa. Desde março deste ano, é o titular do Calendário JPB, quadro que aproxima o jornalismo das comunidades paraibanas.

Ewerton Correia substitui Denise Belmiro na apresentação do JPB1. Ewerton Correia é o novo titular do Calendário JPB (Foto: Divulgação)

O jornalista já esteve na apresentação do JPB1 em janeiro, cobrindo férias do então apresentador Danilo Alves (atualmente no Globo Esporte), e para ele isso é sinal de um trabalho bem-feito.

Estar novamente com essa missão representa para mim um retorno positivo do trabalho que foi feito lá em janeiro. Faz com que eu entenda que o que eu fiz deu certo. É um retorno importante para a minha carreira. Ewerton Correia – jornalista

Ele enviou boas energias para Denise e destacou a responsabilidade que é substituí-la durante este período. “A nossa missão é dar continuidade ao trabalho que já é realizado por Denise”, resumiu.

Ele falou também de sua relação com as comunidades nos últimos meses e como isso interfere em sua apresentação no JPB1.

“As comunidades querem se ver no JPB1 e esse é um espaço garantido para elas. É o nosso carro chefe. Então para mim isso é desafiador. Ao mesmo tempo, eu acho que esse último período no Calendário JPB, que me fez conhecer mais de perto as comunidades, me credencia para que eu consiga ter ainda mais proximidade com o público”, finaliza.