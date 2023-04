Semana Santa

Procon-JP encontra variação de 277,22% no preço do peixe; o camarão grande tem diferença de R$ 94,10

05/04/2023 | 18:00 | 91

O consumidor deve ficar atento na hora de comprar o peixe ou o fruto do mar de sua preferência para a Semana Santa, já que pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor encontrou variações e diferenças bem significativas. A maior variação ficou com o quilo do filé de tilápia, 277,22%, com preços entre R$ 18,00 (Peixaria 2 de Fevereiro – Mercado do Rangel) e R$ 67,90 (Supermercado Carrefour – Bancários), diferença de R$ 49,90.

Já a maior diferença do levantamento ficou com o quilo do filé do camarão grande, R$ 94,10, com os preços oscilando entre R$ 45,90 (Cian – Mercado da Torre) e R$ 140,00 (Peixaria Bom Sucesso – Praia da Penha). O produto também apresenta a segunda maior variação da pesquisa: 205,01%.

O Procon-JP visitou, nesta quarta-feira (5), 33 estabelecimentos de sete mercados públicos e um supermercado de diversos bairros da Capital. A pesquisa traz preços de 62 tipos de pescados, como filé de peixe, peixe inteiro com cabeça, peixe em posta, camarão cinza pequeno, médio e grande, além de frutos do mar.

Mais variações – Três produtos trazem a terceira maior variação de preços do levantamento, 200%, registrada no quilo do filé da pescadinha, que oscila entre R$ 15,00 (Peixaria Camarão e Peixe – Mercado Central) e R$ 45,00 (Peixaria Tambaú – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 30,00; no quilo do peixe inteiro Guarajuba, com preços entre R$ 15,00 (Peixaria Camarão e Peixe – Mercado Central) e R$ 45,00 (Peixaria Uchoa – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 30,00; e no quilo da patola, com preços entre R$ 40,00 (Peixaria Deus é Fiel – Mercado de Mangabeira) e R$ 120,00 (Peixarias do Luciano e Uchoa – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 80,00.

Mais diferenças – A pesquisa constatou, ainda, outras grandes diferenças, a exemplo do quilo do filé do salmão, R$ 85,00, com preços entre R$ 45,00 (Peixaria 2 de Fevereiro – Rangel) e R$ 130,00 (Peixaria Uchoa – Mercado de Tambaú), variação de 188,89%; e do quilo do bacalhau, R$ 79,99, com preços entre R$ 49,90 (Cian – Torre) e R$ 129,89 (Carrefour – Bancários), variação de 160,30%.

Os locais – A pesquisa foi realizada no supermercado Carrefour e na Casa de Carnes Cian, além das peixarias dos seguintes mercados públicos: Penha (Zé do Peixe, Fidélis, JL, Zildo, Valdinho, Nem, Dona Penha, Van, Valdivino e Bom Sucesso); Central (Mônica, Pai e Filho, Camarão e Peixe e Do Alemão); Tambaú (Luciano, São Pedro, Tenente, Uchoa, Telepesca e Tambaú); Torre (Alex, André Pescados, Nossa Senhora da Penha e Santa Maria); Mangabeira (Verdes Mares, Limeira, Edinho Alves e Deus é Fiel); Jaguaribe (Arauto do Rei e Beto do Peixe); e Rangel (Peixaria 2 de Fevereiro).

